Catania, accordo trovato con Samuel Di Carmine

Il tanto atteso numero 9 nel giro di poche ore sarà a Catania. Samuel Di Carmine nella giornata di domani è atteso per effettuare le visite mediche, mentre oggi saranno limati gli ultimi dettagli. A dare la notizia Gianluca Di Marzio, che ha annunciato il colpo della società di Ross Pelligra.

Catania, ecco Di Carmine: l’ex Verona pronto a firmare

Samuel Di Carmine con molta probabilità sarà un nuovo giocatore del Catania. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport. I rossazzurri quindi avrebbero trovato il tanto atteso numero 9. Di Carmine, al momento, dovrebbe completare il reparto delle punte (con Sarao e Popovic) a meno di clamorose uscite dell’ultima ora.

Di Carmine, attaccante classe 1988, vanta una grande esperienza tra Serie A, B e Lega Pro. L’ultima stagione in Serie C risale al 2014/15 con la maglia della Juve Stabia, squadra con cui ha segnato 14 reti in 36 presenze. In Serie A da ricordare gli 8 gol nella stagione 2019/20 con la maglia dell’Hellas Verona. Quindi, un colpo importante per chiudere un reparto di livello e per cercare di tentare l’assalto alla Serie B.

Catania, lunedì 21 la presentazione della campagna abbonamenti

Altra data da cerchiare in rosso per i tifosi rossazzurri è quella del 21 agosto. Presso il President Park Hotel la dirigenza del Catania illustrerà la campagna abbonamenti in vista della stagione 2023/24. Infatti, ieri gli etnei nei loro canali social hanno annunciato:

“Lunedì 21 agosto alle ore 11.30, presso l’area congressuale del President Park Hotel ad Aci Castello, Catania Football Club presenterà ufficialmente alla stampa la Campagna Abbonamenti 2023/24. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Catania FC.”

Quindi, lunedì il Catania chiuderà il capitolo sulla campagna abbonamenti, altro evento atteso dalla tifoseria. Il primo appuntamento al Massimino sarà il prossimo 3 settembre contro il Crotone di Lamberto Zauli, in un big match importante per la corsa promozione.