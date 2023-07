Il Catania dei fratelli d’arte: da Baggio a Giovinco fino alla possibilità Dimarco

Il calciomercato del Catania entra sempre più nel vivo. Tra movimenti in entrata e uscita ci sono in ballo davvero tanti nomi, tra giocatori d’esperienza e alcuni molto giovani e promettenti. Tra questi vi è un giovanissimo che ha militato nel Fiorenzuola di Tabbiani: Christian Dimarco, fratello di Federico dell’Inter. Ma conoscete gli altri “fratelli d’arte” che hanno vestito la maglia rossazzurra?

Chi è Christian Dimarco, fratello di Federico con un passato nel Fiorenzuola di Tabbiani

Christian Dimarco potrebbe essere uno dei rinforzi di questa sessione di mercato del Catania. Infatti, il giovane terzino sinistro classe 2002 nelle ultime ore è stato accostato alla squadra rossazzurra. Nella stagione 2022/2023 Dimarco ha vestito le maglie di FeralpiSalò (scendendo in campo in 8 occasioni mettendo a segno 2 assist) e, appunto, Fiorenzuola sotto la guida di Luca Tabbiani vantando 11 presenze nel girone di ritorno. Inoltre, la squadra rossonera è stato proprio l’attuale allenatore rossazzurro a lanciare Dimarco a Fiorenzuola nella stagione 2021/22, visto che come il fratello Federico proviene dalle giovanili dell’Inter.

Insieme al difensore Quaini, Dimarco potrebbe essere un rinforzo utile agli schemi tattici di Tabbiani. Un ragazzo molto promettente nato e cresciuto a Milano e legatissimo al fratello Federico, pedina inamovibile dell’Inter di Simone Inzaghi. Bisognerà trattare con la FeralpiSalò per provare a portare in Sicilia il giovane 2002 ex nerazzurro.

Catania, quanti fratelli…d’arte hai avuto! Da Giovinco a Baggio, fino al possibile arrivo di Dimarco

Il calcio, come molti sport, unisce tra legami di amicizia e soprattutto di parentela. Il Catania potrebbe portare in rossazzurro Christian Dimarco, fratello di Federico terzino dell’Inter. Ma non sarebbe la prima volta che gli etnei abbiano in rosa un “fratello d’arte”. Infatti, ci sono due precedenti importanti, uno recente e uno meno.

Infatti, stiamo parlando di Eddy Baggio, il fratello del grande Roberto (uno dei giocatori più forti della storia del calcio), che a Catania ha realizzato 20 gol in 40 presenze tra Serie C1 e B nei primi anni 2000. Altro “fratello d’arte” è Giuseppe Giovinco, fratello di Sebastian che ha giocato in Serie A con le maglie di Juventus e Parma. Arrivato a luglio 2022 in Serie D, l’ex Taranto in rossazzurro ha realizzato 3 reti in 19 presenze.

Sarà Christian Dimarco il prossimo “fratello d’arte” che vestirà la maglia del Catania? Al mercato l’ardua sentenza!