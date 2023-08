Catania, che entusiasmo: 7.417 abbonamenti in meno di 24 ore!

Il Catania il prossimo 1 settembre partirà in questa nuova avventura in Serie C. Per l’esordio al Massimino contro il Crotone la tifoseria si sta preparando a festa per accogliere la squadra di Luca Tabbiani e per incoraggiarla in questo lungo e tortuoso cammino nel girone C. Il pubblico già sta facendo la sua parte e si prepara ad essere il dodicesimo uomo in campo. Infatti, in meno di 24 ore sono stati sottoscritti ben 7.417 abbonamenti con la curva nord con disponibilità bassa.

Catania, Pelligra: “Il primo spettacolo al Massimino sarà sugli spalti”

7.417 abbonamenti in meno di 24 ore. Numeri da Serie A. Catania dà ancora una volta una dimostrazione di quanto questa tifoseria sia vicina alla squadra rossazzurra, pronta ad affrontare un difficile campionato di Serie C. Ieri grandi file ai botteghini di piazza Spedini e nei punti rivendita autorizzati dalla società.

Per questo grande risultato ha parlato il Presidente Ross Pelligra, entusiasta anche lui dei numeri della campagna abbonamenti: “Si tratta dell’ennesima dimostrazione di forza e sentimento dei sostenitori del Catania, che con questa risposta fanno brillare ulteriormente il nome di un club tra i più amati in Italia.”

Esprimo sincera gratitudine ed entusiasmo: – ribadisce il numero uno etneo – il primo spettacolo al “Massimino” sarà sugli spalti, i nostri ragazzi dovranno trarre forza da questa bellezza e meritare in ogni secondo di gioco il grande onore di rappresentare Catania. Arriverò in città nei prossimi giorni, pronto a vivere con tutti gli appassionati l’emozione della prima giornata di campionato”.