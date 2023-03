Verso Città di Sant’Agata-Catania, Ferraro: “Ci aspettano nove finali”

Il Catania di Giovanni Ferraro si prepara per la delicata trasferta di Sant’Agata di Militello (ME) contro il Città di Sant’Agata. Domenica alle ore 15.00 la squadra rossazzurra scenderà in campo con l’obiettivo di mantenere, se non allungare, i diciassette punti di vantaggio sul Locri. In conferenza stampa pre-gara l’allenatore degli etnei ha parlato della situazione attuale del Catania e il punto sui rientri.

Catania, Ferraro: “Non è semplice essere arrivati a +17 dalla seconda”

Il Catania di Giovanni Ferraro è pronto ad affrontare il Città di Sant’Agata, domenica alle ore 15.00. La squadra rossazzurra vuole vincere per allungare ulteriormente e avvicinarsi verso l’obiettivo Lega Pro. “Ci siamo allenati bene, siamo pronti per la partita contro il Città Sant’Agata. La squadra sta bene e siamo motivati. A prescindere da chi va in campo domenica abbiamo 9 finali. La classifica non la guardiamo perché non ci porta a nulla per ora. La rosa è ampia e dobbiamo fare bene. Le scelte poi vengono fatte durante la settimana, molte volte vengono fatte dallo staff sempre in base all’avversario che andiamo ad affrontare.Tutti ci vogliono battere è normale, vogliono scrivere la storia. Noi dobbiamo dare il massimo e avere sempre la stessa mentalità. Non è semplice stare a più 17, cosa si vuole di più da questo Catania? Noi siamo partiti il 3 agosto facendo un grande lavoro e non era scontato tutto questo margine di vantaggio”.

Ferraro, il punto sugli infortunati

Poi Ferraro prosegue sui rientri e su Vincenzo Sarno, che contro il Paternò si rotto il crociato: “Sarno? È un giocatore che aspettiamo, martedì si opera. Conosciamo il suo valore e gli auguriamo una pronta guarigione. Adesso deve pensare a ripartire più forte di prima. Domani faremo la rifinitura e con lo staff tecnico valuteremo. Sarà una partita con tanti duelli individuali. Abbiamo grande rispetto per il Città di Sant’Agata ma noi siamo il Catania. Le difficoltà ci possono stare tipo quelle subite contro Mariglianese e Paternò. La trasferta di Sant’Agata non è facile da affrontare ma nessuna partita ha esito scontato. Catania come quello di Locri? Siamo stati meno brillanti contro il Paternò ma noi ogni domenica dobbiamo dimostrare il nostro valore. Somma? Al 70% è recuperato. Litteri? Gianluca sta un po’ meglio e si allena ad alto ritmo. Noi però abbiamo 8-9 attaccanti e dobbiamo dare le motivazioni giuste.”