Serie D, Ferraro in vista di San Luca-Catania: “Bisogna dare continuità alle ultime due vittorie”

Consueta conferenza stampa pre-gara per l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro. Rossazzurri che vengono dal rotondo successo sul Ragusa per 3-0 e che vogliono tornare alla vittoria anche in trasferta contro il San Luca. L’ultima vittoria fuori casa della squadra etnea risale al 23 ottobre contro il Paternò per 4-0. Ecco le parole dell’allenatore ex Giugliano.

Catania, Ferraro: “San Luca? Ottima squadra e organico”

“San Luca sarà una partita difficile. Hanno ottime individualità e un ottimo organico. Dobbiamo dare seguito alle due prestazioni contro Trapani e Ragusa e fare la nostra partita.” Esordisce così Giovanni Ferraro nella conferenza stampa pre-gara in vista della ventesima giornata di campionato di Serie D girone I. “Il girone di ritorno è arduo. Esonero di Cozza? Se il San Luca ha deciso questo non commento. Cozza è un buon allenatore e ha fatto buone cose in carriera ma non voglio commentare questa scelta. Continuità? Viene dal gruppo. Siamo partiti in questo girone di ritorno con uno spirito diverso. Stiamo dimostrando che il Catania è in questo punto di campionato siamo una squadra forte. Infortunati? Lo staff medico mi darà domani il referto in rifinitura. Litteri presto rientrerà in gruppo e con la squadra. Abbiamo uno staff medico di prima scelta. Mercato? La rosa è ottima e il direttore Laneri sa perfettamente cosa fare. Ho avuto la fortuna di lavorare con un DS preparato e un vicepresidente Grella che è sempre attento alle nostre esigenze. Domenica dobbiamo confermare ciò che abbiamo fatto per dimostrare che teniamo al Catania e ai suoi tifosi.”

Ferraro: “Soddisfatto delle prestazioni e della preparazione atletica”

Infine l’allenatore rossazzurro chiosa sulle ottime prestazioni contro Trapani e Ragusa: “Mi aspettavo questo tipo di risposta dai ragazzi. Siamo un bel gruppo, lavoriamo con allegria e lì abbiamo trovato la mentalità per lavorare bene per il girone di ritorno. Troveremo partite con accelerazioni diverse e molto più difficili. Le tabelle di marcia per il Catania non le dobbiamo fare. Dobbiamo pensare a noi stessi e più vittorie facciamo più serviranno per il futuro. Alla fine conta il risultato. Domenica ho visto ottime prestazioni, penso a Giovinco, Pedicone o De Luca. Quando giochiamo al Massimino facciamo un ottimo giro palla, siamo bravi noi ad avere la pazienza a giocare in ampiezza per cercare le trame giuste. Soddisfatto per la preparazione atletica? Assolutamente sì. Stiamo bene anche grazie al nostro staff di prima scelta. L’allenatore da solo senza una squadra come quella con Zeoli, Lele Catania o Tomei non può fare nulla.”