Il Catania è in cerca della dodicesima vittoria stagionale al Massimino. I rossazzurri affronteranno domani alle 14.30 la Mariglianese ultima in classifica nel girone I di Serie D. In conferenza pre-gara Giovanni Ferraro ha parlato del prossimo avversario e sul momento della sua squadra.

Catania, Ferraro: “Sarno convocato. Abbiamo una rosa di tanti titolari”

La corsa del Catania continua. Domani alle 14.30 ad attendere la squadra di Giovanni Ferraro c’è la Mariglianese, ultima in classifica, davanti ad un Massimino con più di 15.000 spettatori. “Il fattore Massimino c’è, non è un caso se l’unica gara che abbiamo perso eravamo senza tifosi al seguito. Sarà una sfida difficile, non bisogna calare l’attenzione e lavorare bene sulle coperture preventive perchè loro sono abili nelle ripartenze.”

Poi l’allenatore ex Giugliano si sofferma sui rientri e sull’importanza del pubblico catanese: “Sarno sarà tra i convocati. Avere tanta abbondanza ci permette di far rifiatare i giocatori, tutti fanno parte deI progetto. Un allenatore deve essere bravo a prepararli al weekend nel miglior modo possibile. La Mariglianese è reduce da 3 vittorie nelle ultime 5, sarà una sfida difficile. Chi viene a giocare contro il Catania cerca sempre di metterci qualcosa in più. Bisogna essere bravi sulle coperture preventive perché è una squadra che riparte bene, non bisogna calare l’attenzione.”

“I calciatori non vedono l’ora che arrivi la domenica per dimostrare il proprio valore. Nelle ultime partite abbiamo giocato fuori casa, ribadendo la nostra forza. Mancano 12 partite ma dobbiamo pensare partita per partita, testa solo a domani. De Respinis è un acquisto importante, si è inserito bene nel gruppo, è molto motivato ed apprezzato dalla squadra, ci darà una grossa mano. I tifosi del Catania incidono molto, l’unica partita che abbiamo perso non avevamo pubblico al seguito. Abbiamo una rosa di tanti titolari, calciatori che sarebbero in campo in qualsiasi altra formazione“.