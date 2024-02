Un filotto contro Latina e Juve Stabia per provare a rialzarsi: “Hashtag Rossazzurri – il Talk” #23

Il Catania torna subito in campo domani pomeriggio al “Domenico Francioni” contro il Latina di Gaetano Fontana. L’obiettivo dei rossazzurri è tornare a vincere dopo un mese di astinenza da successi in campionato. Troppo pochi i punti raccolti nel totale complessivo delle venticinque giornate con 31 punti e solo 25 reti segnate in tutto il torneo di C.

Contro la Casertana, nonostante l’ottima prova della squadra di Cristiano Lucarelli, la squadra rossazzurra non è andata oltre lo 0-0. Tantissime le occasioni non capitalizzate o non concretizzate. Le palle-gol avute da Cicerelli prima e da Di Carmine poi hanno pesato fortemente ai fini del risultato finale.

Ha pesato anche il cartellino rosso di Stefano Sturaro, che contro la Casertana ha esordito da titolare e da capitano. Oltre al danno anche la beffa. Il centrocampista ex Juventus ha ricevuto due giornate di squalifica per il seguente referto: “mentre si dirigeva nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un calcio violento alla porta d’ingresso così provocando la rottura della parte inferiore della stessa e per avere proferito un’espressione blasfema.”

Inoltre, ci sono anche novità di calciomercato. Il Catania ha chiuso per Emanuele Ndoj, centrocampista albanese nato proprio nella città etnea classe 1996. Il giocatore vanta oltre 130 presenze col Brescia tra Serie A e B ed è pronto per questa nuova avventura in rossazzurro.

