Catania, finito il ritiro di Zafferana ora la testa è al campionato

Il countdown è iniziato. Il Catania F.C. il prossimo 3 settembre partirà in questa nuova avventura in Lega Pro. Il primo avversario sarà il Crotone di Lamberto Zauli, una delle favorite alla vittoria finale del girone C di Serie C. I tifosi, nel frattempo, sono in attesa per la conclusione di un calciomercato pirotecnico.

Finito il ritiro di Zafferana ora si torna a Ragalna: le ultime in casa Catania F.C.

Sono state settimane di lavoro intenso per il Catania di Luca Tabbiani. L’allenatore rossazzurro lo scorso 23 luglio, insieme a staff tecnico e prima squadra, ha iniziato la preparazione pre-campionato svolta al “Franco Lagona” di Zafferana Etnea. L’ex allenatore del Fiorenzuola ha tenuto ben 32 sedute d’allenamento e tre test congiunti da 90 minuti con Misterbianco, Calatabiano e Paternò.

Da oggi mercoledì 16 agosto la squadra rossazzurra si tornerà ad allenare al “Totuccio Carone” di Ragalna, campo che ha accolto il club di Pelligra lo scorso anno per la preparazione pre-campionato. In queste ultime due settimane di agosto Tabbiani proseguirà a preparare i ragazzi in vista dell’appuntamento di gala del 3 settembre. Sì, perché non solo sarà la prima gara di campionato in casa ma anche contro un avversario importante contro il Crotone. Servirà tutto il calore possibile del Massimino e massima concentrazione del Catania per iniziare col botto la stagione.

Mercato Catania: grande attesa per il “9” e per gli ultimi colpi

Le ultime due settimane di agosto rappresentano un momento clou dell’estate di tanti appassionati sportivi. Non solo partono gran parte dei campionati italiani ed europei, ma anche perché l’1 settembre si chiude il calciomercato. Il Catania F.C. in questi ultimi 15 giorni non è escluso affatto che non chiuda altri affari.

Anche perché ai rossazzurri serve una punta che, come ha detto il DS Antonello Laneri, sarà “di categoria superiore“. Infatti, il nome che circola da settimane è quello di Samuel Di Carmine, su cui però il Cosenza nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto per assicurarsi le prestazioni sportive dell’ex Verona. Nel taccuino della dirigenza etnea c’è anche il nome di Alberto Paloschi, rimasto svincolato dal Siena e protagonista nelle scorse stagioni in C. Altro nome sempre caldo è quello di Salvatore Caturano, bomber del Potenza e che potrebbe portare all’attacco rossazzurro tanta tecnica ma soprattutto esperienza.

Un altro arrivo potrebbe essere quello di Mamadou Kanouté, esterno offensivo in uscita dall’Avellino. Il suo arrivo arricchirebbe il reparto degli esterni e darebbe a Tabbiani parecchie alternative in un campionato che si preannuncia tortuoso e ricco di insidie.