Serie C, Catania-Foggia 0-2: rossoneri a segno con Marino e Tonin

Il Catania perde ancora in casa al “Massimino”. Questa volta il Foggia di Mirko Cudini riesce a passare per 2-0 con le reti di Marino al 73′ e Tonin al 95′. Rossazzurri poco incisivi davanti a Nobile, contando anche la traversa di Chiricò poco prima della rete ospite.

Catania poco preciso e deludente: il Foggia passa 2-0 al Massimino

Due passi indietro rispetto alle belle prestazioni viste contro Crotone e Picerno. Il Catania esce sconfitto in casa contro il Foggia per 2-0. Tantissime le occasioni gettate al vento dalla squadra di Tabbiani che non è riuscita ad essere concreta davanti a Nobile, tra i migliori tra i rossoneri. Al 73′ la squadra pugliese passa con Marino che dalla distanza beffa Bethers, subentrato a Livieri ad inizio secondo tempo.

Rossazzurri che in tutti i modi cercano il pari ma ancora Nobile e la difesa foggiana regge l’impatto. Al 95′ Tonin chiude l’incontro e suggella un successo importante per la squadra di Cudini.



Catania-Foggia 0-2: tabellino e pagelle

CATANIA (4-3-3): Livieri 6 (dal 45′ Bethers 6); Castellini 5,5, Quaini 6, Curado 6, Mazzotta 5; Rocca 6, Ladinetti 5,5 (dal 77′ De Luca s.v), Deli 6 (dal 53′ Zammarini 5,5); Chiricò 6, Sarao 5 (dal 53′ Di Carmine 5,5), Bocic 5,5 (dal 65′ Marsura 6). A disposizione: Bethers, Bouah, Silvestri, Lorenzini, Maffei, De Luca, Marsura. Allenatore: Luca Tabbiani 5,5

FOGGIA (3-4-1-2): Nobile 7; Garattoni 6 (dal 56′ Antonucci 6,5), Marzupio 6 (dal 62′ Papazov 6), Carillo 6; Salines 6,5, Martini 6, Marino 7, Di Noia 6; Peralta 6,5 (dal 73′ Schenetti s.v.); Embalo 6 (dal 73′ Idrissou s.v.), Tonin 6. A disposizione: De Simone, Domingo, Vacca, Schenetti, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Papazov, Rossi, Vezzoni, Iddrissou. Allenatore: Mirko Cudini

ARBITRO: Il sig. Mario Perri della sezione di Roma 1

ASSISTENTI: Il sig. Giorgio Ravera della sezione di Lodi e il sig. Mattia Regattieri della sezione di Reggio Emilia

QUARTO UOMO: Il sig. Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria

AMMONITI: 38′ Bocic (CAT); 57′ Carillo (FOG); 60′ Marzupio (FOG); 67′ Quaini (CAT); 84′ Nobile (FOG)

ESPULSI: –

RETI: 73′ Marino; 95′ Tonin