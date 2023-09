Verso Catania-Foggia: le probabili formazioni

Il Catania di Luca Tabbiani affronterà il Foggia allo stadio “Angelo Massimino” lunedì 25 settembre alle ore 20.45. La squadra rossazzurra è in cerca di una vittoria per riscattare il pari di Monopoli ottenuto nello scorso turno infrasettimanale. Di fronte agli etnei però ci sono i rossoneri di Cudini, che non perdono a Catania dal gennaio 2021.

Catania, la possibile formazioni anti-Foggia

Dopo soli quattro giorni di stop torna in campo il Catania di Luca Tabbiani. Dopo la gara contro il Monopoli nello scorso turno infrasettimanale terminato 0-0, i rossazzurri scenderanno nuovamente in campo al “Massimino” contro il Foggia. I rossoneri di Mirko Cudini si presentano in Sicilia solo con un punto in più di vantaggio e vengono da ben tre clean sheet consecutivi nei match contro Giugliano, Avellino e Virtus Francavilla. Ma come si presenterà il Catania in questa partita?

Come sempre Tabbiani si affiderà al tradizionale 4-3-3 con Alessandro Livieri ancora una volta a difesa dei pali della porta rossazzurra. In difesa a destra con molta probabilità potrebbe essere data un’occasione ad Alessio Castellini per fare rifiatare Bouah, titolare a Monopoli pochi giorni fa. Al centro Silvestri e Curado dovrebbero essere confermati, così come anche a sinistra Antonio Mazzotta.

A centrocampo le scelte sembrano quasi obbligate. In mediana spazio a Riccardo Ladinetti con Rocca e Zammarini ancora una volta titolari. Però occhio che potrebbe essere data anche l’occasione a Deli di partire dal primo minuto. Zanellato? Come detto da Tabbiani in conferenza stampa ha ancora pochi allenamenti sulle gambe ma non è esclusa una sua convocazione.

In attacco Tabbiani potrebbe affidarsi al solito attacco visto nelle prime tre gare. A destra spazio a Cosimo Chiricò e a sinistra a Davide Marsura. Al centro sarà ancora Samuel Di Carmine il titolare, l’unico marcatore del Catania in questa stagione fino a questo momento. Motivo in più per confermare l’ex Verona al centro dell’attacco, con però Manuel Sarao pronto a subentrare.

Catania-Foggia: le probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Livieri; Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta; Ladinetti, Rocca, Zammarini; Chiricò, Di Carmine, Marsura. Allenatore: Luca Tabbiani

FOGGIA (3-4-1-2): Nobile; Salines, Marzupio, Carillo; Garattoni, Schenetti, Di Noia, Rizzo; Martini; Peralta, Beretta. Allenatore: Mirko Cudini