Serie C, Catania-Giugliano 2-3: seconda sconfitta consecutiva per i rossazzurri

Il Catania di Michele Zeoli perde ancora in campionato. Questa volta ad avere la meglio è il Giugliano di Valerio Bertotto che si impone per 3-2. Ai rossazzurri non bastano le reti di Cianci e Bouah. Qui su Hashtag Sicilia abbiamo seguito il match con la nostra diretta testuale dell’incontro.

Catania-Giugliano 2-3: la diretta della partita

90+6′ – FINALE AL MASSIMINO: IL GIUGLIANO ESPUGNA IL MASSIMINO 3-2

90′ – Sei minuti di recupero

87′ – ROSSO PER CICERELLI. Espulso per proteste l’ex Lazio

87′ – VANTAGGIO DEL GIUGLIANO: DOPPIETTA DI SALVEMINI E ANCORA VANTAGGIO PER I GIALLOBLU’

84′ – Nel Catania fuori Bouah per Rapisarda

83′ – Ammonito Zammarini per simulazione

81′ – Subito Baldi salva il Giugliano su una conclusione di Welbeck

80′ – Giugliano che sostituisce Russo per Baldi

77′ – Primo giallo della gara: ammonito Salvemini

74′ – Cambio in casa Catania: fuori Cianci dentro Chiarella

72′ – Doppio cambio nel Giugliano: fuori Valdesi e Di Dio dentro Barba e De Sena

71′ – RETE DEL CATANIA: PAREGGIO IMMEDIATO DI DEVID BOUAH: 2-2!

69′ – RADDOPPIO DEL GIUGLIANO: SEGNA DI TESTA CIUFERRI E PORTA IN VANTAGGIO I CAMPANI!

66′ – Catania che si fa vedere in avanti con Cicerelli che dalla destra prova a mettere in mezzo ma viene fermato sul più bello dai centrali del Giugliano

62′ – Cambi nel Catania: fuori Peralta e Di Carmine e dentro Cicerelli e Costantino

57′ – Doppio cambio per il Giugliano: fuori Yabre e Berardocco dentro Oyewale e De Rosa

47′ – PAREGGIO DEL GIUGLIANO: SEGNA LA RETE DEL PARI SALVEMINI SU ERRORE DI WELBECK E DI FURLAN

46′ – VIA ALLA RIPRESA AL MASSIMINO

45′ – FINE PRIMO TEMPO: CATANIA 1 GIUGLIANO 0

36′ – Paratone di Russo su Cianci servito da Bouah si è girato e ha costretto al grande intervento il portiere del Giugliano

27′ – Ancora Catania pericoloso: Castellini imbecca Di Carmine in area e l’ex Perugia manda di poco a lato il suo diagonale. Rossazzurri vicini al raddoppio

19′ – Giugliano ad un passo dal pareggio con Salvemini che, imbeccato da Berardocco, calcia in porta e costringere Furlana alla parata in due tempi e pallone che termina sul palo

15′ – Ci prova Peralta con una conclusione al volo dal limite dell’area di rigore, para bene Russo

9′ – Giugliano che sfiora il pari con Romano che prova una conclusione velenosa che termina di poco a lato

2′ – GOL DEL CATANIA! HA SEGNATO PIETRO CIANCI SU ASSIST DI ZAMMARINI: ROSSAZZURRI AVANTI SUBITO!

1′ – Fischio d’inizio al Massimino

20.45 – Calcio d’inizio tra Catania e Giugliano

Catania-Giugliano 2-3: le formazioni ufficiali

CATANIA (4-3-1-2): Furlan; Bouah (dal 84′ Rapisarda), Monaco, Castellini, Celli; Zammarini, Quaini, Welbeck; Peralta (dal 62′ Cicerelli); Di Carmine (dal 62′ Costantino), Cianci. A disposizione: Albertoni, Donato, Curado, Kontek, Haveri, Ndoj, Chiarella, Chiricò. Allenatore: Michele Zeoli

GIUGLIANO (4-3-3): Russo (dal 80′ Baldi); Valdesi (dal 72′ Barba), Cargnelutti, Caldore, Yabre (dal 57′ Oyewale); Romano, Berardocco (dal 57′ De Rosa), Giorgione; Ciuferri, Salvemini, Di Dio (dal 72′ De Sena). A disposizione: Rob, Boccia, Menna, Scognamiglio, Gladestony, Oviszach, Diop. Allenatore: Valerio Bertotto

ARBITRO: Il sig. Stefano Milone della sezione di Taurianova

ASSISTENTI: Il sig. Andrea Pasqualetto della sezione di Aprilia e la sig. Stefania Genoveffa Signorelli della sezione di Paola

QUARTO UOMO: Il sig. Luigi Pica della sezione di Roma 1

AMMONITI: 77′ Salvemini (GIU), 87′ Cicerelli (CAT)

ESPULSI: 87′ Cicerelli (CAT)

RETI: 2′ Cianci (CAT), 47′ Salvemini (GIU), 68′ Ciuferri (GIU), 71′ Bouah (CAT), 87′ Salvemini (GIU)

Catania-Giugliano: dove vedere il match in tv o in streaming

L’incontro in programma allo stadio Angelo Massimino di Catania vale la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sui canali 253 di Sky Calcio.

Inoltre, Catania-Giugliano si potrà vedere anche via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Inoltre, la partita del Liguori non sarà possibile vederla gratuitamente in nessuna piattaforma.