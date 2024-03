Catania Giugliano, la nota dell’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive

Altra gara a porte chiuse per il Catania di Michele Zeoli? Dopo il provvedimento preso per la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C contro il Padova, è a rischio anche la gara interna contro il Giugliano giovedì 28 marzo alle 20.45. Infatti, l’Osservatorio Nazionale delle Manifestazione Sportive ha diramato una nota nel merito della partita di campionato dei rossazzurri.

Catania, la nota dell’Osservatorio per la gara contro il Giugliano

Il Catania, dopo la trasferta di Torre del Greco contro la Turris, tornerà di scena al Massimino contro il Giugliano giovedì 28 marzo alle ore 20.45. Il suddetto incontro sarebbe a rischio dopo gli scontri avvenuti nella finale d’andata di Coppa Italia Serie C contro il Padova. Infatti, la gara di ritorno del prossimo 2 aprile del Massimino si giocherà (come già deciso dalla giustizia sportiva) a porte chiuse. Sulla partita di campionato, invece, si è espresso l’Osservatorio Nazionale della Manifestazioni Sportive:

“L’incontro di calcio Catania-Giugliano (Serie C, in programma il 28 marzo 2024) è rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle manifestazioni sportive per l’individuazione di adeguate misure. Contestualmente, si invita la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C ad interessare le società organizzatrice per non far avviare la vendita dei tagliandi“.