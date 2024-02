Catania, Grella: “Sono fiducioso per domani. La società pretende un cambio di passo”

Conferenza stampa fiume del Vicepresidente e Amministratore Delegato del Catania Vincenzo Grella, che è tornato a parlare dopo la deludente sconfitta di Taranto. In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C, Grella ha voluto caricare e compattare l’ambiente, pronto a sostenere la squadra di Cristiano Lucarelli.

Grella: “Catania è una città con una forza travolgente”

La conferenza stampa del Vicepresidente del Catania F.C. Vincenzo Grella inizia subito con una riflessione per l’importante gara contro il Rimini: “ Cercherò di rimanere sul tema della gara non anticipando troppo la conferenza di fine settimana insieme al presidente. Affronteremo più argomenti legati al progetto e alla situazione attuale, della nostra voglia di migliorare il nostro momento di difficoltà. Dalla mia storia di calcio, si cerca di stare uniti per i propri obbiettivi. In questo momento serve grande forza e passione, una passione che riscontro nella nostra città, che prima della partita risponde con un sold put per questa partita.”

“La nostra aspettativa non è mai cambiata, rappresentare una città con orgoglio, coraggio e voglia di fare bene. Nel calcio “quella maledetta domenica” non va sempre come immagini. Devi avere il coraggio di affrontare la settimana con coraggio e voglia di portare avanti quello che per me è un grande progetto. Raggiungere questo obbiettivo significa farlo tramite difficoltà, cambi di decisione. Ma dobbiamo avere la forza di assumerci le nostre responsabilità senza mai nasconderci. Sono contento che il presidente domani sia qua. Dobbiamo essere tutti uniti. Questa città ha una forza e una passione che può travolgere tanti avversari“.

“Catania-Rimini? Non voglio pensare a sensazioni negative”

Vincenzo Grella poi si è soffermato sulla gara importantissima contro il Rimini, una partita che può valere un’intera stagione: “Cosa si aspetta domani? Penso ad una preparazione alla gara ottimale. Abbiamo fatto di tutto per preparare bene questa gara, facendo anche un mini ritiro. Secondo me in questo momento serviva che i ragazzi stessero insieme. Dovevano recuperare dallo sforzo a Taranto. Sul livello tecnico individuale la squadra ha delle qualità, e stanno cercando di trovarsi partita per partita. Ci aspettiamo sempre di più. Come dicevo prima dobbiamo trovare energia positiva. Sono fiducioso che faranno una prestazione importante e la vittoria seguirà. Domani sogno una partita come quella contro la Juve Stabia. Non voglio avere minimamente sensazioni negative. Conosco il momento che stiamo vivendo, non c’è un secondo della mia vita dove non penso a dover dare forza a chi lavora per questo club. Spero che chi sta intorno a me viva la gara come me, altimenti fa prima a non avvicinarsi”.

L’investimento fatto dalla famiglia Pelligra – dice il Vicepresidente del Catania – consente alla squadra di avere l’obbiettivo di lottare per la promozione, lo voglio ribadire. Dobbiamo trovare un modo per entrare nei play off con una squadra che secondo me è molto forte. Il progetto non è a breve termine ma a lungo termine, e con questa squadra possiamo lottare per la promozione. Non sono d’accordo sul fatto che questa squadra si stata fatta in tempo breve. Per me la lista che abbiamo oggi ha tutto per creare un gruppo che può crescere per i prossimi due anni“.

Catania, Grella: “Abbiamo una Ferrari, dobbiamo solo guidarla bene”

Il Vicepresidente Grella ha anche e soprattutto parlato della squadra, in difficoltà in campionato e relegata al 15° posto nel girone C di Serie C: “I giocatori hanno capito in che squadra stanno giocando? Chi non capisce cercherò di farglielo capire tutti i giorni. Li abbiamo voluti noi e devo aiutarli. Devo fargli capire che avranno a disposizione tutto il possibile ma in cambio pretendiamo una certa prestazione. Stanno giocando sotto le loro possibilità e la società pretende che loro alzino il rendimento. Hanno qualità, esperienza e cura durante la settimana da top club. Dobbiamo ripartire, ognuno nel suo ruolo deve alzare il suo livello e assumersi certe responsabilità. Ognuno deve fare al meglio il suo mestiere. Noi abbiamo una Ferrari, dobbiamo solo guidarla bene“.

Grella assicura anche che Samuel Di Carmine ci sarà domani sera contro il Rimini: “Quando sta bene fa la differenza, io penso che per mercoledì sera sarà in campo. Ha fatto tutte le cure giuste. Abbiamo uno staff medico secondo me superiore, c’è sempre voglia di mettere i ragazzi nelle condizioni ottimali. Mi fido dei medici. Samuel è in buone mani”.

“Io voglio trovare una soluzione per quello che non funziona. Con Lucarelli abbiamo chiarito”

Inoltre, Vincenzo Grella ha parlato della sconfitta rimediata a Taranto sabato scorso. “Io voglio sempre trovare la soluzione per quello che non funziona bene. A fine stagione con il presidente faremo delle riflessioni su quello che abbiamo fatto in stagione, e lì potro rispondere. In questo momento mi sento male quando guardo la classifica, ma cerco sempre di avere un taglio positivo in quello che faccio. 30 punti ancora in palio sono tanti e non vedo perche questa squadra non ne possa conquistare buona parte. Fino alla fine della stagione non smetterò di cercare soluzioni e di appoggiare tutto lo staff e i dipendenti del club. La mia comunicazione con il presidente è sempre stata trasparente e onesta. Non ho mai cercato scuse con lui per la mancanza di risultati. Non ho mai parlato con lui di arbitri, del Campo, della pioggia o del vento. Quando si perde si perde e bisogna perdere anche con dignità. Anche se mi arrabbio qualche volta cerco di non trasmettere questo messaggio alla gente, cercando di camminare a testa alta e petto in fuori. Chi lavora per questo club non può abbattersi, alla lunga verremo fuori. Abbiamo squadra e proprietà forte, con voglia di fare calcio Vero. È un momento complicato? Ma verremo fuori“.

Sulla mancata conferenza post-gara di Cristiano Lucarelli Grella ribadisce: “È stata una scelta sua. Lui sa quando tengo a certi comportamenti, sa che però ha il mio pieno appoggio e non lo abbandonerò. Però bisogna essere corretti nei confronti di tutti, in primis al presidente Pelligra. Lui deve concentrarsi sul lavoro e sul campo, sapendo che ha il mio totale appoggio“.