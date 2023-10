Catania, Grella: “Tabbiani ha la mia fiducia. Il suo calcio è quello che vogliamo noi”

Torna a parlare dopo l’avvio di stagione del Catania il Vicepresidente rossazzurro Vincenzo Grella. Ai microfoni di Telecolor durante la trasmissione Sport Sicilia Preview il dirigente italo-australiano si è soffermato proprio sull’andamento della squadra di Tabbiani, impegnata domenica alle ore 14.00 al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia (NA) contro la Juve Stabia.

Grella: “Tabbiani è partito dal basso, ha fame. Lavorare a Catania non è semplice”

Durante la trasmissione “Sport Sicilia Preview“, in onda su Telecolor, ha parlato il Vicepresidente del Catania Vincenzo Grella. Il dirigente rossazzurro è tornato sulla scelta di Luca Tabbiani e sull’andamento della sua squadra. “Tabbiani ha la mia piena fiducia, – dice Grella – altrimenti non lo avrei scelto. Ho detto tante volte che gli avrei dato supporto e che questo non era basato sul risultato secco. Il suo calcio, che è quello che vogliamo fare noi, è coraggioso. Lavorare a Catania non è semplice, qui ci sono tante pressioni: io dico sempre che chi non le sa sopportare non può lavorare con noi. Lui sta lavorando benissimo, ha accanto un DS come Antonello Laneri che ha tanta esperienza e si sta creando un buon feeling tra di loro.”

Poi Grella prosegue ancora nei confronti del suo allenatore: “Lui non deve fare un passo indietro, ma tre in avanti. Ha fatto la gavetta, è partito dal basso, ha fame. Secondo me ha fatto giocare bene l’anno scorso una squadra con calciatori non di prima fascia, quindi ho sempre pensato che mettendogli a disposizione una squadra di qualità superiore avrebbe creato un collettivo capace di durare nel tempo. Volevo un allenatore che sposasse questo nostro percorso di crescita, avere una certa identità in modo che tutta Italia sappia come gioca il Catania“.

Parole di fiducia e di stima nei confronti di Luca Tabbiani, chiamato però ad una partita molto impegnativa domenica alle 14.00 a Castellammare di Stabia (NA) contro la Juve Stabia.