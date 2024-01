Catania, il mercato tiene banco in casa rossazzurra – “Hashtag Rossazzurri – il Talk #21”

Ultime sette giorni intensi e non particolarmente brillanti per il Catania di Cristiano Lucarelli. Dalla sconfitta di Rimini in semifinale di Coppa Italia Serie C al pari interno contro il Monopoli maturato domenica scorsa. Sicuramente è un momento poco esaltante per i rossazzurri che però sono molto attivi sul mercato.

La sessione invernale di calciomercato si chiuderà giovedì 1 febbraio con le porte dell’Hotel Sheraton di Milano che si chiuderanno definitivamente alle 20.00. Il Catania in queste ultime travagliate ore sta chiudendo diverse operazioni in entrata e in uscita. L’obiettivo numero uno è trovare un portiere che possa sostituire Bethers, reduce da un brutto infortunio che lo terrà fuori per molte settimane (ancora si attendono comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni fisiche).

Si parla di un possibile ritorno di Furlan, che è conteso però dal Lecco in Serie B. In entrata è arrivata l’ufficialità di Andrès Tello, centrocampista colombiano proveniente dal Benevento. Il mercato rossazzurro però sarà molto attivo per le uscite. Marsura e Mazzotta sono da settimane in partenza e fuori dal progetto tecnico di Cristiano Lucarelli. Da capire anche se effettivamente Zanellato e Ladinetti possano partire per far spazio a un nuovo colpo in entrata. Chiricò sembra, invece, destinato a non lasciare la Sicilia dopo i tanti rumors di mercato.

Ma la testa di Lucarelli è senza dubbio rivolta anche a venerdì 2 febbraio. Alle ore 20.45 il Catania affronterà allo Zaccheria il Foggia di Mirko Cudini, che all’andata ha battuto 2-0 i rossazzurri al Massimino. Le due squadra arrivano profondamente rivoluzionate e con un volto nettamente diverso rispetto alla gara giocata lo scorso 25 settembre.

