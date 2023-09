Catania, intesa con Francesco Deli: a breve l’ufficialità

Francesco Deli nella giornata di oggi sarà un nuovo calciatore del Catania. L’ex Pordenone e Foggia si è sottoposto alle visite mediche e a breve firmerà il contratto che lo legherà con la società rossazzurra.

Catania, ecco Deli: alla scoperta del centrocampista ex Pordenone

Il Catania piazza un altro grande colpo di mercato. L’ultimo arrivo in casa rossazzurra è quello di Francesco Deli, centrocampista romano classe 1994. Cresciuto calcisticamente nell’Atletico Roma in Serie D, il ragazzo gioca due anni al Palestrina sempre nei dilettanti dal 2011 al 2013.

Proprio nell’estate 2013 arriva la chiamata nel calcio professionistico della Paganese. In Campania Deli vive tre stagioni e mezzo importanti, divenendo uno dei perni principali degli azzurro stellati con 99 presenze e 12 reti all’attivo. Nel gennaio 2017 passa Foggia di Giovanni Stroppa, ottenendo per la prima volta in carriera la promozione in Serie B. Proprio in B Deli gioca due stagioni in rossonero e chiuderà in Puglia con 71 presenze e 13 gol.

Dopo le due stagioni e mezzo al Foggia Deli si accasa alla Cremonese sempre in Serie B dal 2019 al gennaio 2022 quando passa al Pordenone. In Friuli resta anche nonostante la retrocessione in Serie C fino al fallimento del giugno scorso.

Deli e Silvestri gli ultimi colpi in casa rossazzurra

Il centrocampo del Catania con l’arrivo di Francesco Deli è definitivamente al completo. 4 mezzali, ovvero Roberto Zammarini, Michele Rocca, Marco Palermo e appunto lo stesso Deli; e ben 2 mediani: Giuseppe Rizzo (il capitano) e Riccardo Ladinetti.

Altro colpo importante è quello di Tommaso Silvestri. Gradito ritorno in casa rossazzurra visto che il centrale veneto è stato già a Catania dal 2019 al 2021, indossando anche la fascia da capitano ereditata da giocatori importanti come Marco Biagianti.

Due innesti che galvanizzano i tifosi e che sicuramente rendono ancora più competitiva la rosa di Tabbiani, chiamata a vincere nella delicata trasferta di Taranto contro il Brindisi.