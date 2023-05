Catania, Jefferson sui social: “Grazie a tutti per l’accoglienza, ho avuto l’onore di rappresentare questa maglia”

Una stagione indimenticabile per il Catania di Giovanni Ferraro che al primo tentativo ha vinto il girone I di Serie D. Un contributo determinante per la vittoria del campionato lo ha dato senza dubbio l’attaccante brasiliano Jefferson che con 8 reti ha trascinato i rossazzurri. Nei propri canali social l’ex Latina ha lasciato un messaggio di ringraziamento verso la società in attesa di comprendere quale sarà il futuro del numero 79.

Nei suoi profili Instagram e Facebook Jefferson Andrade Siqueira ha lasciato un messaggio rivolto ai tifosi del Catania: “Eccoci un’altra annata è arrivata alla fine. – scrive l’attaccante rossazurro – Voglio ringraziare ogni persona che ha fatto parte di questo viaggio. In primis direttore Laneri e il vice presidente Grella, perché sono stati loro a portarmi qui. E con questo ho avuto l’onore di rappresentare Catania e suoi colori! Voglio ringraziare i miei compagni, staff tecnico, staff sanitario, Peppe Motta e i nostri dirigenti e tutti i componenti che lavorano dietro le quinte per il calcio Catania.”

Infine Jefferson conclude salutando i tifosi rossazzurri, legati moltissimo all’attaccante brasiliano: “Con questo voglio ringraziare tutti i Catanesi per la splendida accoglienza e affetto dimostrato nei miei confronti. Grazie veramente di cuore a tutti. Per finire, a prescindere se rimarrò o meno l’anno prossimo, la cittadinanza catanese la voglio lo stesso! Questa esperienza è stata così cco micciu. INTANTO GRAZIE CATANIA. PATTENU I CAVADDI”. Un messaggio quindi di ringraziamento verso il Catania e i suoi sostenitori, in attesa di capire quale sarà il futuro dell’attaccante rossazzurro.