Catania: vincere per dimenticare Latina, testa alla Juve Stabia – Hashtag Rossazzurri #6

Il Catania di Luca Tabbiani tornerà in campo domenica alle ore 14.00 nel difficile campo di Castellammare di Stabia (NA), il “Romeo Menti”, per sfidare la capolista del girone C: la Juve Stabia. Una partita difficile e ostica per i rossazzurri, ma in un certo senso è anche la prova del nove per squadra e allenatore.

Il pareggio interno di domenica scorsa con il Latina ha lasciato l’amaro in bocca in po’ a tutti. Sia per come è stata interpretata la partita e sia per la mancata vittoria che poteva dare continuità ai successi ottenuti contro Casertana e Messina. Solo una prodezza di Chiricò ha salvato i ragazzi di Tabbiani da un’altra sconfitta in casa.

Adesso è necessario ripartire per cercare una vittoria esterna che potrebbe rivelarsi molto importante. Oltre a tutte le belle motivazioni che portano solitamente i 3 punti, un successo che potrebbe rilanciare seriamente le ambizioni del Catania. Inoltre negli ultimi anni il Catania al “Menti” ha sempre fatto punti, ora è necessario più che mai fare risultato.

Lo sanno bene i ragazzi, lo sa bene Tabbiani e tutta la società. Vincere aiuta a vincere e sicuramente una squadra che vuole fare un campionato da vertice non può più permettersi di perdere ulteriori punti per strada. Anche perché ora è il momento giusto per ingranare la marcia giusta per il definitivo salto di qualità.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Grasso (opinionista) e il giornalista Enrico Salvaggio (Calciocatania.com).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!