Catania, Kontek: “Contento di ritrovare Lucarelli. Non vedo l’ora di giocare”

Pioggia di ufficialità e di colpi di mercato per il Catania di Cristiano Lucarelli. Uno dei nuovi arrivi in casa rossazzurra è il centrale di difesa classe 1996 Ivan Kontek, arrivato a titolo definito dopo la prima parentesi stagionale alla Virtus Entella. Il difensore è stato già allenato dall’allenatore livornese a Terni.

Kontek: “Conosco Celli e Peralta. Sono pronto per il Catania”

Il Catania FC ha un nuovo centrale di difesa. Ivan Kontek sarà già a disposizione sabato sera nella gara in programma contro il Brindisi al “Massimino” alle ore 20.45. Il difensore ritrova Cristiano Lucarelli in questa sua nuova avventura: “Sono contentissimo di essere arrivato in questa grande società come il Catania. – dice Kontek ai microfoni ufficiali del club rossazzurro – Non vedo l’ora di giocare al Massimino. Lucarelli? E’ stato il mio primo allenatore e abbiamo vinto il campionato a Terni. Sono molto contento di ritrovarlo. Qui ritrovo anche Celli. Invece conn Peralta è il terzo anno in cui giochiamo insieme in tre squadre diverse e sono molto contento“.

Poi il centrale prosegue sul gol segnato ai playoff con la maglia del Foggia contro l’Audace Cerignola al 96′: “Grazie alla mia rete siamo arrivati poi in finale playoff, peccato perché ci è mancato poco alla promozione. Adesso sono pronto per il Catania. Io sono dell’idea che bisogna giocarsi tutte le partite fino al triplice fischio. Coi miei nuovi compagni ho già svolto i primi allenamenti. Col Brindisi dobbiamo dare il massimo“.