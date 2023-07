Catania, ufficiale l’arrivo di Riccardo Ladinetti

Il Catania piazza un altro colpo di mercato. Riccardo Ladinetti è un nuovo giocatore rossazzurro che ha firmato un contratto triennale fino al giugno 2026. L’ex Cagliari è arrivato ieri in città (secondo quanto riportato da News Catania) e oggi è stato ufficializzato dalla società etnea.

Catania, ufficiale Riccardo Ladinetti: il comunicato del club

Riccardo Ladinetti è del Catania. L’ex Cagliari nella giornata di ieri ha firmato il contratto con i rossazzurri di un contratto triennale fino a giugno 2026. Il mediano classe 2000, vanta esperienze con la maglia rossoblù in Serie A con 3 presenze e tre stagioni in Serie C con l’Olbia e il Pontedera. Di seguito il comunicato del club:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Ladinetti, nato a Cagliari il 20 dicembre 2000. Con le principali formazioni giovanili del club della città d’origine, dall’under 17 alla Primavera 1, il centrocampista ha disputato 94 gare impreziosite da 12 gol e 13 assist, vincendo il campionato Primavera 2 nel 2017/18. Ha esordito in A il 18 luglio 2020, in occasione di Cagliari-Sassuolo 1-1; in rossoblù, conta tre presenze nella massima serie. In Serie C, Ladinetti ha indossato le maglie dell’Olbia e del Pontedera, conquistando nelle ultime due stagioni l’accesso ai playoff.”