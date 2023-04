Verso Catania-Lamezia Terme: si va verso il sold-out al Massimino

E’ corsa al biglietto a Catania per assistere al match casalingo contro il Lamezia Terme. Domenica alle ore 15.00 al Massimino la squadra di Giovanni Ferraro ritorna in campo dopo aver festeggiato la promozione in Serie C. Al Cibali è previsto il pubblico dalle grandi occasioni che potrebbe superare il record registrato contro la Mariglianese di 16.371 spettatori.

Catania-Lamezia: attesi più di 18.000 spettatori

A caccia di record e di gloria il Catania di Giovanni Ferraro. Domenica contro il Lamezia i rossazzurri vogliono mantenere l’imbattibilità contro una delle migliori formazioni di tutto il girone I. Al Massimino è attesa una mole di pubblico di grande importanza che potrebbe decretare il record stagionale. Quindi, il precedente record di 16.371 potrebbe essere di gran lunga battuto e superato.

Di fatto, i tagliandi per la curva nord, curva sud e tribuna A sono andati esauriti. C’è solo bassa disponibilità per qualche biglietto per la tribuna B e tribuna élite. Quindi la previsione è di più di 18.000 spettatori, numeri da Serie A. Ciò è a testimonianza del grande entusiasmo in città per la vittoria di questo campionato di Serie D e che comporterà che le ultime al Cibali saranno sempre una grande festa a tinte rossazzurre. Il 30 aprile, per l’ultima in casa, è atteso anche Ross Pelligra e la curva nord sta preparando una grande coreografia. Tutto è pronto per la festa e con un futuro ancora da delineare.