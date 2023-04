Il Catania si appresta ad affrontare le ultime giornata di campionato di Serie D girone I. Dopo l’aritmetica certezza della promozione in Lega Pro il prossimo avversario al Massimino è il Lamezia Terme di Claudio De Luca. Giovanni Ferraro in conferenza stampa pre-gara ha parlato della prossima sfida dei rossazzurri.

Catania, Ferraro: “Chi ha giocato meno troverà più spazio”

Il Catania di Giovanni Ferraro si prepara ad affrontare le ultime sei gare di campionato più le partite della Poule Scudetto. L’allenatore ex Giugliano ha parlato così in conferenza stampa. “Da qui alla fine dobbiamo pensare a vincere tutte le partite – dice Ferraro – C’è bisogno di essere concentrati. Dobbiamo pensare che il campionato inizi ora. Baldassar? Avrà il suo spazio, sicuramente da domani chi ha giocato meno avrà più spazio. Il Catania deve pensare una partita alla volta. Chiunque giocherà farà bene, a prescindere che abbia giocato di più o di meno. L’obiettivo che la società ci ha chiesto lo abbiamo già raggiunto. Quindi da ora in poi dobbiamo dare il massimo per vincere tutte le partite. Litteri? Non sarà recuperato perché ha avuto la febbre. Nessun rito scaramantico, si lavora con la massima concentrazione poi domenica si raccolgono i frutti del lavoro. Castellini è un giocatore di grande prospettiva, che può fare più ruoli. Come lui poi tutti i giovani. Abbiamo tanti ragazzi di grande prospettiva che potranno giocare tra i professionisti. Il futuro dipenderà solo da loro.”

Ferraro: “Con la società ci siamo guardati negli occhi consapevoli del grande risultato fatto”

Nel corso della conferenza stampa Ferraro prosegue sul cammino del suo Catania in questa ultima parte di campionato 2022/23: “Il Catania è una grande vetrina che permette visibilità importante. Così tanti ragazzi vengono visionati per rappresentative e nazionali. Con il primo obiettivo raggiunto, dobbiamo comunque sapere che saremo giudicati dal risultato. Dobbiamo sempre fare grandi prestazioni per il pubblico che abbiamo qui. Da qui alla fine chi gioca deve dimostrare a se stesso e alla società il proprio valore. Sarebbe riduttivo giudicare un calciatore solo da una prestazione, però tutti durante la settimana ed in partita devono dare tutto come stanno facendo.”

“Gli allenamenti sono sempre di grande intensità. Io ringrazio tutti gli allenatori che abbiamo incontrato fin qui perchè c’è sempre stato grande rispetto. Se il Catania ha fatto questo grande campionato è merito anche della grande qualità delle altre squadre. Con la società ci siamo guardati negli occhi consapevoli del grande risultato fatto. Abbiamo la responsabilità dei grandi investimenti del presidente Pelligra. Il futuro sia degli allenatori, sia dei giocatori dipende dal presente. Siamo stati bravi a portare questo pubblico allo stadio. Per quanto riguarda il Lamezia, loro erano partiti per vincere il campionato e noi siamo stati bravi. Per loro la partita sarà importante perchè vorranno dimostrare la grande qualità che hanno. Sarà sicuramente un match difficile.”

Il futuro di Ferraro a Catania

In chiusura della conferenza stampa pre-gara Giovanni Ferraro ha risposto sul suo eventuale futuro in casa Catania: “Io voglio restare a Catania, sarei pazzo a non volerlo. La società mi conosce e poi da luglio vedremo sul futuro. Ho la fortuna di lavorare con uomini di campo come Grella e Laneri. Al futuro non ci penso, la mia vita mi ha insegnato a pensare al presente. Più facciamo bene e più la società sarà contenta. Il futuro è incerto l’importante è il presidente. Io sono pronto ad accettare la sfida per il prossimo anno. Ovviamente se ci saranno le condizioni per rimanere a Catania.”