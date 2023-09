Catania, il DS Antonello Laneri: “Palermo ha chiesto di andare via”

Mercato concluso per il Catania F.C., adesso è tempo di tirare le somme. A delineare il quadro sulla sessione appena conclusa è il Direttore Sportivo Antonello Laneri ai microfoni di Sport Sicilia Preview. Il dirigente rossazzurro ha comunicato che Marco Palermo ha chiesto la cessione.

Laneri: “Il Catania farà un campionato competitivo. Volevamo giocare la gara di Brindisi”

Il Catania si prepara ad affrontare la gara interna contro il Picerno, in programma domenica alle ore 20.45 al Massimino. A fare il punto sulla squadra costruita in estate è il Direttore Sportivo rossazzurro Antonello Laneri. Il DS ha parlato in trasmissione “Sport Sicilia Preview” su Telecolor e ha sviscerato tanti retroscena legati al calciomercato degli etnei.

“La partita contro il Crotone – dice Laneri – ha dato ottime impressioni. La gara di Brindisi la volevamo giocare perché c’era la rabbia per riscattare quella sconfitta. Il Catania in quella gara ha mollato in un determinato momento del secondo tempo, oltre che molta sfortuna. È stata una beffa. Il campionato è equilibrato. È ancora lunga e la classifica non è reale. Tutte le favorite hanno perso una partita, ma siamo solo all’inizio. Ancora la strada è lunga”.

“Budget? Secondo me uno deve lavorare con quello che avevo e non mi sono mai lamentato. Il Catania non ha nulla di meno delle altre che lottano per la B. Faremo un campionato da vertice. Acquisto più difficile? Un po’ tutti, uno in particolare no. Noi abbiamo individuato prima l’uomo perché devi sposare il progetto. Catania è Catania.”

Il punto su Marco Palermo e la lista dei giocatori

Il mercato ha portato moltissimi volti nuovi in casa Catania, tra cui l’ultimo quello del classe 2001 Devid Bouah, ex Reggina e Teramo: “Lo stavamo cercando dall’inizio, – ribadisce Laneri – ma poi non si è fatto nulla perché la situazione della Reggina era incerta. Poi abbiamo voluto investire su questo giocatore di prospettiva.”

Poi il nodo più importante è rappresentato da Marco Palermo, giocatore che è in uscita dal Catania, come confermato dal DS stesso in trasmissione: “Nella lista abbiamo la possibilità di reintegrare un giocatore solo una volta nel girone d’andata. Palermo? Ha chiesto di andare via. Stiamo parlando per la sua risoluzione del contratto. Però ora ci serve un altro giocatore”.