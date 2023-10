Serie C, Catania-Latina 1-1: Chiricò salva i rossazzurri

Il Catania di Luca Tabbiani non va oltre all’1-1 contro il Latina al Massimino. I rossazzurri sono stati salvati da Cosimo Chiricò che al 73′ ha risposto alla rete del vantaggio nerazzurro al 19′ di Ferdinando Mastroianni.



Chiricò, il salva Catania. Al Massimino termina 1-1

E’ ancora Cosimo Chiricò a trascinare il Catania e ad evitare un’altra sconfitta interna per il Catania di Tabbiani. La classe del giocatore ex Crotone e Lecce al 73′ si sprigiona con un sinistro violentissimo che si insacca alle spalle di Cardinali. Una rete che salva da una sconfitta certa i rossazzurri. Nonostante la prestazione opaca degli etnei, il Latina non ha per nulla demeritato. La bravura degli uomini di Di Donato è stata sbloccarla subito nei primi 20 minuti con Mastroianni lasciato colpevolmente solo da Curado e Silvestri. Adesso testa subito alla delicata trasferta di Castellammare di Stabia, l’ennesimo esame per Luca Tabbiani.



Catania-Latina 1-1: tabellino e pagelle

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Castellini 5,5 (dal 59′ Bouah 6,5), Silvestri 6, Curado 5,5, Mazzotta 5,5; Rocca 6 (dal 59′ Deli 6), Quaini 6 (dal 71′ Ladinetti 6), Zammarini 6 (dal 86′ Zanellato s.v); Chiricò 7, Di Carmine 5,5, Marsura 6 (dal 86′ Sarao s.v). A disposizione: Albertoni, Lorenzini, Maffei. Allenatore: Luca Tabbiani 5,5

LATINA (3-5-2): Cardinali 6; De Santis 6 (dal 85′ Di Renzo s.v.), Rocchi 5,5, Cortinovis 6; Ercolano 6,5 (dal 85′ Serbouti s.v.), Paganini 6, Biagi 6,5 (dal 85′ Perseu s.v.), Di Livio 6 (dal 66′ Cittadino 6), Crecco 6,5; Fella 6,5, Mastroianni 7 (dal 76′ Jallow s.v.). A disposizione: Bertini, Marino, Del Sole, Polletta, Gallo, Fabrizi. Allenatore: Daniele Di Donato 7

ARBITRO: Il sig. Gabriele Sacchi della sezione di Macerata

ASSISTENTI: Il sig. Francesco Romano della sezione di Isernia e il sig. Ayoub El Filali della sezione di Alessandria

QUARTO UOMO: Il sig. Stefano Striamo della sezione di Salerno

AMMONITI: 24′ Rocca (CAT), 25′ Di Livio (LAT), 53′ Cortinovis (LAT), 63′ Bouah (CAT); 80′ De Santis (LAT)

ESPULSI: –

RETI: 19′ Mastroianni (LAT); 73′ Chiricò (CAT)