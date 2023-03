Catania, la Lega Pro dà il benvenuto al club rossazzurro

Risveglio dolce quello del Catania di Giovanni Ferraro, che appena due giorni fa ha ottenuto la promozione in Serie C. Grande festa per le vie della città, è ritornato l’entusiasmo anche tra i giovani, tornati ad appassionarsi ai colori rossazzurri. La Lega Pro, sul sito ufficiale, dà il benvenuto al club di Ross Pelligra con una nota ufficiale del Presidente Matteo Marani.

Catania in Lega Pro, Marani: “Eccellente lavoro della società”

Il campionato 2023/24 riaccoglierà il Catania in Serie C. Grande festa per questa promozione tanto attesa dopo una super cavalcata della squadra di Giovanni Ferraro. Nel sito ufficiale della Lega Pro è apparsa una nota del Presidente Matteo Marani che accoglie i rossazzurri in C. “Il ritorno in Lega Pro – dice Marani – del Catania celebra l’eccellente lavoro svolto dalla società, dai suoi dirigenti, dallo staff tecnico e dai giocatori“. Poi la nota del sito ufficiale della Lega prosegue:

“Il Catania torna in serie C con sei giornate di anticipo, ben 24 vittorie ed un ruolino di marcia trionfale che ha visto i rossoazzurri siciliani realizzare numeri da record. Ieri, con la vittoria a Caltanissetta per 4-1 contro il Canicattì, il Catania ha potuto festeggiare matematicamente la promozione staccando di ben 22 punti il Locri secondo. Solo una sconfitta in 28 giornate, con 3 pareggi. Un ritmo davvero difficile da reggere per le avversarie nel girone “I” della serie D 2022/23.”

La Lega Pro non è una categoria sconosciuta al Catania. Infatti, i rossazzurri prima del fallimento della stagione 2021/22 ha militato per ben sette anni consecutivi nel girone C di Serie C. Le stagioni più importanti degli etnei in C sono quella del 2017/18 e del 2018/19. In quelle annate la squadra ha sfiorato la promozione in Serie B, perdendo in entrambe le occasioni la semifinale play-off contro Siena e Trapani. Una categoria “maledetta” e Ross Pelligra spera adesso di spezzare l’incantesimo. I cantieri per costruire un super Catania sono aperti, è tempo già di programmare la prossima stagione!

Credits foto: Catania SSD e Lacasadic.com