Catania-Licata 4-1, i rossazzurri calano il poker al Massimino

Vittoria rotonda e meritata del Catania che batte il Licata per 4-1. In gol per i rossazzurri Sarao, Vitale, Palermo e Giovinco. Per i gialloblù a segno Saito, che al 35′ ha riaperto i giochi ma nel secondo tempo i rossazzurri hanno chiuso la pratica con gli ospiti ridotti in 9 per le espulsioni di Vitolo e Frisenna.

Vittoria e ancora +14: il Catania continua a volare

Ancora una vittoria per il Catania di Giovanni Ferraro che non smette più di vincere e continua a dominare il girone I di Serie D. Netta la vittoria dei rossazzurri che hanno per tutti i 90 minuti dominato la partita. Gara sbloccata subito nei primi 10 minuti, prima Sarao torna al gol dopo 4 mesi e poi Vitale al 9′ raddoppia sempre su azione da corner. Al 35′ il Licata rientra in partita segnando il gol del 2-1 con Saito, che approfitta di un errore della difesa etnea. Nella ripresa il Catania la chiude prima con Palermo al 78′ e poi su rigore torna al gol anche Giuseppe Giovinco al 82′.

Catania-Licata 4-1: tabellino e pagelle

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 6 (dal 85′ Litteri s.v), Somma 6,5, Lorenzini 6, Castellini 7; Rizzo 6,5, Lodi 7 (dal 64′ Palermo 7), Vitale 6,5; Chiarella 6,5 (dal 60′ Forchignone 6), Sarao 7 (dal 78′ Giovinco 6,5), De Luca 6 (dal 66′ De Respinis 6,5). A disposizione: Groaz, Boccia, Di Grazia, Litteri, Privitera. Allenatore: Giovanni Ferraro 7

LICATA (3-5-2): Valenti 5; Vitolo 5, Calaiò 6, Orlando 5; Cusati 5 (dal 69′ Garau 5), Mudasiru 6 (al 90′ Pedalino s.v), Rotulo 5, Frisenna 4,5, Pino 5, Minacori 6 (dal 69′ Cristiano 5), Saito 6. A disposizione: Sienko, Manna, Ficarra, Pedalino, Pecoraro, Puccio, Asata. Allenatore: Giuseppe Romano 5,5

ARBITRO: Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro

ASSISTENTI: Justin Dervishi della sezione di San Benedetto del Tronto e Zef Preci della sezione di Macerata

GOL: 5′ Sarao; 9′ Vitale; 35′ Saito; 78′ Palermo; 84′ Giovinco

AMMONITI: 21′ Frisenna (LIC); 56′ Vitolo (LIC)

ESPULSI: 73′ Vitolo (LIC); 82′ Frisenna (LIC)