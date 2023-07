Catania, Litteri: “Grazie a tutti, è stato un onore. Questa maglia è unica”

Un catanese doc, nativo della Civita e amante dei colori rossazzurri. Gianluca Litteri è stato uno dei volti (e dei marcatori) del Catania nella stagione 2022/23. Il suo unico gol e il primo con questa maglia è arrivato nella seconda gara di Poule Scudetto contro il Brindisi. L’attaccante catanese ha rilasciato un messaggio di ringraziamento verso squadra, dirigenza e tifoseria dopo questa stagione.

Catania, Litteri: “Ho sofferto e pianto, conserverò per sempre questi volti di questa promozione”

Un messaggio di ringraziamento verso una piazza e una tifoseria che quest’anno è stato il dodicesimo uomo in campo. Gianluca Litteri nei propri canali social ha rilasciato una dichiarazione in attesa di capire il suo futuro per la prossima stagione:

“Volevo seppur con molto ritardo prendermi il giusto tempo per dirvi due parole.

Mi capita spesso di riguardare le foto di agosto, di rievocare le sensazioni derivanti da quella notizia che attendevo da una vita intera. “Giocherai per il Catania”. Ma vi rendete conto? Io con la nove, al Massimino, pronto a restituire ai miei colori palcoscenici più importanti, con l’Etna a guardarmi le spalle. Una vera e propria favola, quella che ho sempre inseguito e cercato. Contro tutto e tutti. Purtroppo però anche le favole possono trasformarsi in qualcosa di molto complicato da raccontare.”

“Ho sofferto, ho pianto e ho dato quel che potevo, anche quando stavo a guardare pur sentendomi pronto dopo i problemi fisici, senza mai pronunciare una parola fuori posto. Perché la vittoria dell’elefante, da sempre, conta più di tutto il resto. Conserverò per sempre i vostri volti alla festa promozione, non ho voluto toccarla quella coppa. Non la sento mia fino in fondo anche se mi piace pensare di esserci comunque stato quest’anno. Come uno di voi. Grazie alla società per avermi anzitutto permesso di vestirla, grazie ai miei compagni per averla onorata. Grazie alla mia meravigliosa famiglia e a voi tifosi, unici ed inimitabili. Perché quella maglia è unica e resta. A prescindere da chi la indossa. Non so cosa ci riserverà il futuro ma sappiate solo che far parte di tutto questo è stato un onore. Comunque vada. Per sempre FORZA CATANIA.”