Catania, scelto Luca Tabbiani: sarà lui il nuovo allenatore rossazzurro

Le riserve sembrano essere sciolte. Luca Tabbiani sarà il nuovo allenatore del Catania. Secondo quanto riporta Lacasadic.com l’ex Fiorenzuola nella giornata di ieri ha incontrato il presidente Pelligra, il vicepresidente Grella, il D.S. Antonello Laneri e Mark Bresciano. Tabbiani firmerà un biennale con opzione il terzo anno che scatterà con l’eventuale promozione.

Chi è Luca Tabbiani, l’allenatore scelto dal Catania

Fumata bianca in casa Catania. Luca Tabbiani sarà il nuovo allenatore del Catania. Decisivo l’incontro di ieri con tutta la dirigenza che lo ha scelto per le sua mentalità e caratteristiche espresse con il Fiorenzuola nelle ultime tre stagioni. Tabbiani, nato a Genova il 13 febbraio 1979, in passato è stato un centrocampista di Bari, Genoa e Triestina.

Dal 2014 ha iniziato il suo percorso di allenatore in Liguria con Vado, Lavagnese e Savona in Serie D. Nel 2019 inizia il suo percorso con il Fiorenzuola e nel 2021 riporta il club emiliano nei professionisti. Nelle ultime due stagioni Luca Tabbiani ha condotto la squadra rossonera a due salvezze consecutive in Serie C, piazzandosi in entrambe le occasioni al 14° posto con rose molto giovani. Nell’ultimo campionato 2022-23 è memorabile il 5-0 inflitto alla Reggiana, che alla fine dell’anno ha vinto il girone B.

La scelta sullo staff tecnico e su Zeoli

Non solo Luca Tabbiani, la giornata di ieri è stata importante anche per delineare il quadro dell’intero staff tecnico per la stagione 2023-24. Infatti, sempre secondo Lacasadic.com, Michele Zeoli non sarà più il viceallenatore ma bensì guiderà la formazione Primavera. Confermati nello staff che coadiuverà Tabbiani sia Matteo Tomei, preparatore dei portieri, sia Emanuele Catania.

Inoltre, secondo quanto ha riportato Unica Sport, la sede del ritiro del Catania sarà a Zafferana Etnea (CT) e dovrebbe partire nell’ultima settimana di luglio.