Catania, proseguono la trattative con Lucarelli ma viene sondato anche Brocchi

Il Catania, dopo la vittoria in Coppa Italia Serie C contro il Picerno per 3-2, è ancora alla ricerca di un allenatore dopo l’esonero di Luca Tabbiani. La squadra è al momento affidata a Michele Zeoli ma la società è al lavoro per rintracciare l’uomo che guiderà la compagine etnea fino al termine della stagione. Nelle ultime ore sono proseguite le trattative tra la società e Cristiano Lucarelli, che resta il favorito principale per la panchina rispetto a Maran. Ma attenzione che si è inserito nella giornata di ieri il nome di Christian Brocchi, ex allenatore di Milan e Monza e protagonista nella promozione in Serie B proprio col club di Silvio Berlusconi.

Il Catania è al lavoro per trovare un nuovo allenatore dopo l’addio con Luca Tabbiani. I candidati principali restano essenzialmente due: Cristiano Lucarelli e Rolando Maran. Due vecchie conoscenze della tifoseria etnea e che hanno scritto pagine belle qui sotto l’Etna. Ma attenzione che nelle ultime ore si è fatto avanti un terzo nome, ovvero quello di Christian Brocchi.

Brocchi è stato artefice della promozione in Serie B del Monza ed è stato già allenatore di un attuale calciatore rossazzurro come Cosimo Chiricò proprio con la maglia biancorossa. La sua esperienza più importante (ma poco fortunata) è stata la prima al Milan, subentrando ad un altro ex Catania come Sinisa Mihajlovic nell’aprile 2016. Poco felici anche le parentesi in B con Brescia e Vicenza (la più recente).

Però c’è da ribadire che per la dirigenza rossazzurra il favorito è e resta Cristiano Lucarelli. L’allenatore ex Ternana e Livorno ha grande volontà di ritornare a Catania per completare un’opera lasciata incompiuta anni fa. Non è per nulla escluso che l’accordo tra Grella e il nuovo allenatore potrebbe essere chiuso ad ore. Sarà Lucarelli-ter dunque? Ai posteri l’ardua sentenza.