Catania, in arrivo Kontek e Peralta. Si cerca l’accordo con Tello

Il Catania di Lucarelli accelera ulteriormente per il mercato. Dopo l’ufficialità di Pietro Cianci, i rossazzurri provano a chiudere per un centrale di difesa, un centrocampista e un esterno/trequartista. Ivan Kontek è già in città e a breve arriverà la firma, mentre si è chiuso anche l’accordo per Diego Peralta del Foggia. A centrocampo i rossazzurri provano a piazzare il colpo Tello dal Benevento.

Il Catania sta puntando a migliorare e livellare la rosa a disposizione di Cristiano Lucarelli per questo girone di ritorno. Dopo le cinque ufficialità di Welbeck, Cicerelli, Costantino, Celli e Cianci, il mercato dei rossazzurri non sembra proprio essere finito. Infatti, Vincenzo Grella è pronto a chiudere altre due importanti operazioni. Ivan Kontek, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è già in città e nelle prossime ore sarà ufficializzato il suo ingaggio. Il difensore centrale classe 1996 arriverà in prestito dalla Virtus Entella con obbligo di riscatto. Il giocatore è stato già allenato da Lucarelli alla Ternana in Serie C.

Altro colpo in entrata è quello di Diego Peralta. Anche lui è stato insieme all’allenatore rossazzurro a Terni ed è pronto a mettersi a disposizione per i colori rossazzurri. L’ala destra classe 1996 lascia Foggia, dove in una stagione e mezzo ha realizzato 8 reti e 13 assist in 68 presenze. Il Catania, inoltre, lavora per un terzo colpo: Andrés Tello. Il calciatore colombiano vuole lasciare il Benevento dopo cinque stagioni e mezzo tra Serie A, B e C, ma il problema è legato all’ingaggio molto importante. Vedremo come si svilupperà nelle prossime ore la trattativa.

Mercato in uscita: si lavora per le cessioni di Mazzotta, Livieri, Dubickas e Mazzotta

Il vasto mercato in entrata deve essere per forza corrisposto con un importante mercato in uscita. Si sta lavorando per le cessioni di chi rischia di rimanere fuori dal progetto tecnico voluto da Cristiano Lucarelli. Chi sembra in partenza sono Antonio Mazzotta e Davide Marsura, la fascia sinistra che nel girone d’andata non ha funzionato secondo le aspettative iniziali. Per quanto riguarda Dubickas e Livieri bisogna vedere le offerte e valutarle insieme al Pisa, squadra detentrice dei cartellini.

Attenzione però alle offerte arrivate anche per Milos Bocic. Secondo Lacasadic.com e Chancebetnews, sull’esterno c’è l’interesse della Lucchese. Ma attenzione anche alle sirene di mercato per Cosimo Chiricò. Il calciatore vuole restare in rossazzurro (e con grande probabilità non partirà) ma non mancano i corteggiamenti di Vicenza e Benevento. Il mercato è imprevedibile e può sempre regalare colpi di scena.