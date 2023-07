Catania 2023/24, tutti i movimenti di mercato dei rossazzurri

Il Catania sta costruendo passo per passo la nuova squadra 2023/24. In Serie C i rossazzurri vogliono essere tra le squadre protagoniste e l’ambizione è quella di fare quanto meglio possibile. Dopo 11 riconferme, la dirigenza etnea ha portato alle falde dell’Etna Cosimo Chiricò, uno dei migliori esterni della categoria. Inoltre, sono attesi anche Mazzotta, Rocca, Zammarini e Ladinetti.

Catania 2023/24, le trattative in corso: da Di Carmine a Pinato

Il Catania ha sul tavolo pronte tantissime trattative per dare a Luca Tabbiani una squadra competitiva per il campionato di Serie C. In attesa di ulteriori ufficialità, i rossazzurri stanno trattando alcuni nomi di alto profilo. Ecco i giocatori cercati dal Catania:

Samuel Di Carmine (svincolato dal Perugia – in trattativa)

Marco Pinato (svincolato dal Pordenone – si aspetta l’ok del giocatore)

Sofiane Bidaoui (di proprietà del Frosinone – si aspetta l’ok del giocatore)

Antonio Mazzotta (svincolato dal Bari – firma a breve)

Riccardo Ladinetti (di proprietà del Pontedera – firma a breve)

Roberto Zammarini (svincolato dal Pordenone – firma a breve)

Michele Rocca (svincolato dal Novara – firma a breve)

Gabriele Gori (di proprietà della Fiorentina – in trattativa)

Giuseppe Cuomo (di proprietà del Crotone – in trattativa)

Le cessioni e non riconferme del Catania 2023/24: da Lodi a Russotto fino a Baldassar

La sessione di calciomercato, oltre agli acquisti, prevede anche le cessioni. Nel caso del Catania, avendo tutti i calciatori con un contratto fino al 30 giugno 2023, si tratta di non riconferme. Non è escluso anche che tra gli 11 giocatori riconfermati ci potrebbero essere delle cessioni (LEGGI ANCHE QUI). Ecco i giocatori che non faranno parte del Catania F.C. 2023/24:

Alessandro Groaz (tornato alla Triestina dopo la fine del prestito)

Donart Lubishtani (svincolato)

Aniello Boccia (svincolato)

Alessio Pedicone (svincolato)

Francesco Lodi (svincolato)

Orazio Di Grazia (svincolato)

Alessandro Russotto (svincolato)

Simone Baldassar (ingaggiato al Dolomiti Bellunesi)

Gennaro Scognamiglio (tornato alla Cavese dopo la fine del prestito)

Mattia Vitale (tornato alla Sampdoria dopo la fine del prestito)

Andrea Russotto (svincolato e vicino al Siracusa secondo SerieD24.com )

) Vincenzo Sarno (svincolato)

Alessandro De Respinis (svincolato)

Gianluca Litteri (ingaggiato dall’Akragas)

Jefferson (svincolato)

La composizione della rosa del Catania 2023/24

Infine, andiamo a vedere la composizione dell’attuale rosa del Catania 2023/24 guidata da Luca Tabbiani. Al momento conta ufficialmente 11 giocatori, più i ragazzi in dirittura d’arrivo in terra etnea. Ecco i giocatori del Catania: