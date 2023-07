Catania, il punto sul mercato in entrata: da Golemic a Quaini fino a Tascone e Kanouté

Il Catania F.C. è al lavoro per rinforzare la squadra in questa sessione di calciomercato. Mancano ancora alcuni tasselli molto importanti in tanti reparti in mezzo al campo. I nomi sono davvero tanti e molto interessanti: da Quaini a Golemic fino a Tascone e Kanouté.

Il Catania cerca un difensore: pressing per Quaini e trattative in corso per Golemic

Ore di affari e di trattative in casa Catania. Il DS Antonello Laneri è al lavoro per rinforzare la rosa e per dare a Luca Tabbiani una squadra competitiva. I rossazzurri sono in cerca di un centrale di difesa ed il nome caldo è sempre quello di Alessandro Quaini. Il giocatore classe 1998 è di proprietà del Fiorenzuola ed è stato a lungo pupillo dell’attuale allenatore degli etnei.

Lo stesso Laneri ha ammesso la trattativa con il Fiorenzuola per assicurarsi il difensore. Agli emiliani non dovrebbe andare nessuna contropartita tecnica ma solo cash per acquisire il cartellino del ragazzo natio a Cremona. I rossoneri riflettono e a breve si saprà se il destino di Quaini sarà alle pendici dell’Etna. Altra trattativa in corso è quella per Vladimir Golemic, difensore centrale classe 1991 di proprietà del Crotone. Attenzione che però anche Avellino e Vicenza (le due formazioni regine del mercato di C insieme al Catania) hanno chiesto informazioni sul serbo.

Catania, il punto su Kanouté e Tascone

Il Catania è al lavoro per rafforzare sia il centrocampo (che è il reparto con più innesti fino ad ora) e sia l’attacco. Il nome caldo di queste ultime ore è quello di Simone Tascone, centrocampista centrale classe 1997 di proprietà della Virtus Entella. Secondo TuttoMercatoWeb il metodista napoletano è nel mirino dei rossazzurri visto che si è complicata la pista per Pinato, su cui è forte la Spal di Domenico Di Carlo (suo allenatore a Pordenone).

Invece, da Avellino e secondo il Quotidiano di Sicilia sono sicuri che Mamadou Kanouté abbia accettato la proposta del Catania. L’esterno senegalese classe 1992 vanta un passato importante nel girone C con le maglie di Palermo (autore anche di un gol al Catania nel derby di Sicilia), Catanzaro, Benevento (squadra che lo ha fatto esordire in Serie A) e Juve Stabia.

Mercato quindi che si infiamma a poco più di 30 giorni dalla sua conclusione. Il Catania sarà una squadra competitiva e si candida insieme ad Avellino e Benevento come pretendente alla vittoria finale del Girone C.