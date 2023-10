Dopo 7 anni torna al “Massimino” il derby contro il Messina – Hashtag Rossazzurri il Talk #5

Il Catania di Luca Tabbiani riprende già domani sera i suoi impegni stagionali. Infatti, al Massimino è atteso il Messina di Giacomo Modica, gara valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C. Questo match vale tanto per le due tifoserie visto che si tratta di un derby di Sicilia.

La rivalità fra le due città è da ricercare nella storia della Sicilia sia in età medievale che in età moderna. Essendo due poli dell’isola che si affacciano sul mar Ionio si contendono (insieme a Siracusa) la leadership del versante orientale siculo. Nel corso dei secoli Messina è stata sempre un passo avanti a Catania, soprattutto grazie allo Stretto che è uno dei principali passaggi commerciali del Mediterraneo.

Ma le cose cambiano con la dominazione spagnola e Catania acquisisce sempre più importanza. Le rivolte antispagnole del ‘600 e il prestigio dell’Università mettono più in luce la città etnea. Nonostante tutto Catania e Messina sono oggi tra le città più grandi e importanti d’Italia.

A livello calcistico la rivalità tra Catania e Messina c’è da sempre, per tutti i motivi storici già citati. Sicuramente le sfide più memorabili sono in Serie A nel 2006, con il 2-2 firmato dalle reti di Mascara e Spinesi per i rossazzurri e da Floccari e Cordova per i peloritani. Per i tifosi giallorossi resterà per sempre impresso il derby in finale playoff in Serie C1, vinto al “Celeste” per 1-0. L’ultimo successo del Catania risale all’ultimo incontro al “Massimino”, vittoria per 3-1 con tripletta di Andrea Di Grazia.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Grasso (opinionista) e il giornalista Daniele D’Alessandro (Quotidiano di Sicilia).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!