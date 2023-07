Catania, si accende il mercato in entrata: in arrivo Michele Rocca

Il mercato in entrata del Catania inizia ad infiammarsi. In questa settimana potrebbero ufficializzarsi i primi colpi in questa nuova stagione 2023/24. Secondo quanto riportato da Lacasadic.com il primo innesto sarà Michele Rocca, centrocampista classe 1996 svincolato poche settimane fa dal Novara.

Michele Rocca in arrivo e si lavora anche sulle riconferme: come è iniziato il mercato del Catania

Lo scorso 1 luglio è iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato che si chiuderà ai primi di settembre. Il Catania è già al lavoro per rinforzare la squadra per il prossimo campionato di Serie C e per cercare di essere competitivi in un torneo parecchio complicato. Infatti, secondo quanto riportato da Lacasadic.com, il primo nome in entrata è stato già chiuso. Si tratta di Michele Rocca, centrocampista classe 1996, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Novara.

Rocca vanta una lunga esperienza in Serie B e C con le maglie di Virtus Lanciano, Latina, Pro Vercelli, FeralpiSalò, Livorno e Foggia. Inoltre, il centrocampista vanta anche una presenza in Serie A con la Sampdoria alla sesta giornata del campionato 2015/16 contro l’Atalanta, subentrando a Joaquin Correa al 61′. A Novara nella scorsa stagione Rocca ha segnato 3 reti e 2 assist in 32 presenze nel girone A di Lega Pro.

Sempre La Casa di C riporta che in entrata i rossazzurri si stanno muovendo per assicurarsi Alessandro Quaini, centrale del Fiorenzuola e pupillo di Luca Tabbiani. Quindi, giornate intense di lavoro per Vincenzo Grella e Antonello Laneri che stanno anche valutando i giocatori da riconfermare. Rapisarda, Lorenzini, Castellini, Rizzo, Palermo e Sarao sembrano gli inamovibili del clan Catania e che piacciono sia al DS che allo stesso Tabbiani. Per il resto vedremo i nuovi sviluppi di calciomercato.