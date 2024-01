Catania, pari deludente col Monopoli: ai rossazzurri non basta il gol di Cicerelli

Un’altra occasione persa. Il Catania di Cristiano Lucarelli non riesce a vincere in casa contro il Monopoli. Al “Massimino” termina 1-1: al 69′ Bizzotto risponde al grande gol di Cicerelli al 30′. Al triplice fischio del sig. Iacobellis i 16.730 tifosi presenti fischiano la squadra, delusi per il risultato e per l’andazzo di questa stagione.

Due punti persi per i rossazzurri: Taurino ferma ancora il Catania

Il Catania di Lucarelli non riesce a battere il Monopoli. Una gara che vedeva i rossazzurri potenzialmente favoriti sui pugliesi, anche perché la vittoria per i siciliani era fondamentale per agganciare la zona playoff. Invece, ne viene fuori il terzo 1-1 stagionale dopo quelli contro Latina e Virtus Francavilla. Questa volta però la squadra etnea ha sbloccato la gara nel primo tempo. Un super Cicerelli al 30′ sigla un grande gol, il primo con questa maglia, portando avanti i padroni di casa.

E’ nella ripresa che si vede compiere il vero blackout. Al 50′ il Monopoli resta in 10 per l’espulsione di Ferrini e in maniera quasi sorprendente la superiorità numerica non viene nemmeno percepita. I pugliesi di Roberto Taurino restano compatti per 95 minuti e al 69′ trovano il meritato pari con l’ex Brindisi Bizzotto, bravo a sfruttare una sbavatura difensiva del Catania. Per l’allenatore dei biancoverdi è il secondo 1-1 dopo quello ottenuto sulla panchina del Monterosi lo scorso 25 ottobre.

Il Catania deve iniziare a guardarsi le spalle in classifica

Il risultato maturato contro il Monopoli per il Catania è assolutamente preoccupante. Non solo per quanto riguardo quello che si è visto nei 95 minuti, ma per la classifica che inizia a farsi pericolosa. I 29 punti ottenuti in 22 partite sono troppo pochi per una squadra che ambiva ad inizio anno ad arrivare come minimo al terzo posto. Gli investimenti fatti in tutto l’arco della stagione sono onerosi e adesso il rischio è quello di mandare all’ortiche le prospettive di rilancio.

C’è da dire che la squadra stessa ha ancora tanto da migliorare. Contro il Monopoli spesso il centrocampo è parso nullo e i pugliesi hanno prevaricato su tutti i palloni. In difesa si è rischiato fin troppo, con Tommasini che più volte ha sfiorato una rete più che meritata. Forse è da rivedere l’assetto tattico della difesa a 3, visto che spesso la squadra subisce troppe ripartenze avversarie. L’errore più grave resta subire il pari in superiorità numerica dal 50′ e non riuscire a chiudere una partita a tutti gli effetti vinta.

Tralasciando le sostituzioni effettuate da Lucarelli nell’ultima gara, forse questi troppi cambi di formazione iniziano ad essere deleteri. Trovare una precisa quadra tattica potrebbe dare un’identità a questa squadra, fattore che è sempre mancato al Catania.

Mercato: Rocca all’Avellino, pronti 2-3 arrivi

Il Catania sarà ancora attivo in questi ultimi giorni di mercato. In uscita ieri si è chiusa la trattativa che porta ad Avellino Michele Rocca, centrocampista arrivato in estate e che è pronto ad accasarsi ai biancoverdi di Michele Pazienza. Questa cessione potrebbe consentire l’arrivo di Andrés Tello, con il quale sembra essere raggiunto l’accordo economico per il trasferimento in rossazzurro.

Inoltre, la squadra di Lucarelli andrà alla ricerca di un portiere. Bethers contro il Monopoli si è infortunato e al momento i rossazzurri hanno a disposizione solo Albertoni e il giovane della Primavera Donato. Ultime ore caldissime anche per le ultime uscite che deve effettuare il Catania con Mazzotta e Marsura fuori dal progetto tecnico. Attenzione ai possibili colpi in entrata in avanti con un’altra punta che potrebbe arrivare alle falde dell’Etna.