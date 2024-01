Serie C, Catania-Monopoli 1-1: Bizzotto risponde a Cicerelli

Il Catania pareggia in casa per 1-1 contro il Monopoli. Nel primo tempo sblocca l’incontro Emmanuele Cicerelli con il suo primo gol in rossazzurro al 30′. Nella ripresa al 69′ pareggia per i biancoverdi Bizzotto, su grave errore difensivo dei rossazzurri. Qui su Hashtag Sicilia abbiamo seguito la partita con il nostro live testuale.

Catania-Monopoli 1-1: la diretta della partita

90+5′ – FINITA AL MASSIMINO: E’ 1-1 TRA CATANIA E MONOPOLI

90+2′ – Ammonito Bouah

90′ – ASSEGNATI CINQUE MINUTI DI RECUPERO

89′ – Ammonito Hamlili del Monopoli

84′ – ESPULSO TAURINO PER PROTESTE

81′ – PALO DEL CATANIA. Bouah dopo una mischia e un’uscita a vuoto di Gelmi l’ex Roma prende il legno

79′ – Cambia ancora il Catania, fuori Chiricò e Quaini, dentro Peralta e Chiarella

74′ – Ancora Cicerelli è pericoloso dalla sinistra: conclusione a giro che termina di poco a lato

69′ – GOL DEL MONOPOLI: PAREGGIA NICOLA BIZZOTTO!

63′ – Cambia anche il Catania: out Di Carmine e Costantino per Cianci e Welbeck

62′ – Cambi in casa Monopoli: fuori Arioli e De Risio, dentro Vitale e Bulevardi

60′ – Prima ammonizione del match: giallo per Hamlili del Monopoli

58′ – Ancora Tommasini sfiora il gol del pareggio, grande girata in area e bell’intervento di Albertoni.

50′ – MONOPOLI IN 10! Espulsione per Ferrini dopo un brutto intervento su Cicerelli!

47′ – Grande intervento di Albertoni su ancora una volta Tommasini su azione d’angolo, Monopoli vicino al pari

46′ – Inizia il secondo tempo di Catania-Monopoli

Catania-Monopoli 1-0: fine primo tempo

45+5′ – TERMINA IL PRIMO TEMPO: CATANIA AVANTI SUL MONOPOLI GRAZIE AL GOL DI EMMANUELE CICERELLI!

45+2′ – Tiro potente di Samuel Di Carmine dal limite dell’area che termina alto sopra la traversa

45′ – Assegnati cinque minuti di recupero

33′ – Risponde subito il Monopoli, palo clamoroso su una conclusione di testa di Tommasini e pugliesi ad un passo dal pari

30′ – GOL DEL CATANIA!! EMMANUELE CICERELLI A GIRO PORTA IN VANTAGGIO I ROSSAZZURRI! 1-0 PER LA SQUADRA DI LUCARELLI

29′ – Conclusione della trequarti per il Monopoli con ancora Tommasini, conclusione alta sopra la traversa

27′ – Rossazzurri pericolosi con un tiro a giro di Chiricò che va di pochissimo fuori alla destra di Gelmi

20′ – Il Monopoli va vicino al gol del 1-0 con Tommasini servito nel cuore dell’area da Viteritti, manda di poco alto sopra la porta difesa da Albertoni

17′ – Prima grande occasione per il Catania, Di Carmine di testa manda di pochissimo a lato e sfiora il gol del vantaggio

12′ – Gioco fermo, Bethers a terra per un infortunio muscolare che lo contringe al cambio. Entra al suo posto Albertoni.

6′ – Fase di studio delle due squadre con il Catania particolarmente aggressivo. Pericoloso Cicerelli con un tiro cross che non trova nessun compagno nell’area piccola.

1′ – Via al match, inizia Catania-Monopoli

Catania-Monopoli 1-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-1-2): Bethers (dal 12′ Albertoni); Curado, Kontek, Castellini; Bouah, Zammarini, Quaini (dal 79′ Peralta), Cicerelli; Chiricò (dal 79′ Chiarella); Costantino (dal 63′ Welbeck), Di Carmine (dal 63′ Cianci). A disposizione: Donato, Monaco, Rapisarda, Haveri, Zanellato, Ladinetti, Popovic, Peralta. Allenatore: Cristiano Lucarelli

MONOPOLI (3-4-2-1): Gelmi; Fazio, Bizzotto, Ferrini; Viteritti, De Risio (dal 62′ Bulevardi), Hamlili, La Vardera; Borello, Arioli (dal 62′ Vitale); Tommasini. A disposizione: Botis, Angileri, Cristallo, Iaccarino, Barlocco, Paschetola, Sosa, De Paoli, Spalluto, Simone. Allenatore: Roberto Taurino

ARBITRO: Il sig. Gioele Iacobellis della sezione di Pisa

ASSISTENTI: Il sig. Cristiano Pelosi della sezione di Ercolano e il sig. Giovanni Boato della sezione di Padova

QUARTO UOMO: Il sig. Alfredo Iannello della sezione di Messina

AMMONITI: 60′ Bizzotto (MON), 79′ Gelmi (MON), 89′ Hamlili (MON), 92′ Bouah (CAT)

ESPULSI: 50′ Ferrini (MON)

RETI: 30′ Cicerelli (CAT)

Catania-Monopoli: dove vedere il match in tv o streaming

L’incontro del “Massimino” tra Catania e Monopoli è uno dei match più importanti della ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sul canale 202 di Sky Sport.

Inoltre, Catania-Monopoli si potrà vedere anche via streaming su Now, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Non sarà possibile vedere gratuitamente la partita del “Massimino”.