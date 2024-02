Catania, fatta per l’ingaggio di Emanuele Ndoj

Il Catania ha chiuso per un altro arrivo in entrata. Dopo i dodici acquisti fatti nella sessione invernale di mercato, è tutto fatto per l’acquisto di Emanuele Ndoj. Il centrocampista albanese classe 1996 nato proprio nella città etnea, potrebbe essere ufficializzato a breve. In mattinata, come ha riportato La Casa di C, sono previste le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Ndoj firmerà un contratto fino a giugno 2024 con opzione di rinnovo.

Chi è Ndoj, il nuovo rinforzo per il Catania di Lucarelli

E’ praticamente tutto fatto per Emanuele Ndoj. Il centrocampista albanese ex Brescia è pronto a vestire la maglia del Catania e ad occupare un slot a centrocampo. Il giocatore classe 1996 cresce calcisticamente nel Padova per poi trasferirsi nella Roma primavera guidata da Alberto De Rossi. Il salto nei professionisti arriva proprio a Brescia nel 2016 in Serie B.

Con la maglia biancoblù realizzerà 12 reti e 11 assist in 135 presenze tra Serie A e B. Proprio nel 2019/20 in massima serie è decisivo nella vittoria contro la Spal, servendo l’assist per la rete decisiva di Mario Balotelli. Proprio nelle ultime settimane Ndoj ha rescisso il suo contratto coi lombardi, salutando il club che lo ha cresciuto per sette anni e mezzo. Adesso è pronto per una nuova avventura a Catania con la guida di Cristiano Lucarelli per centrare un obiettivo importante e regalare un sogno a una tifoseria che freme.