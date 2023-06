Catania, verso la nuova stagione in C: ne parliamo insieme a Ciro Capuano – Hashtag Rossazzurri Talk #2

Il Catania si prepara alla nuova stagione in Lega Pro, che partirà dal prossimo 1 luglio. Ci sono parecchie date da tenere d’occhio per capire quali siano le tappe che porteranno al 27 agosto quando inizierà il campionato di Serie C. I rossazzurri hanno già ufficializzato Luca Tabbiani che nella giornata di venerdì incontrerà la dirigenza rossazzurra per delineare gli obiettivi di mercato della prossima stagione.

A breve il nuovo allenatore dei siciliani verrà presentato alla città e alla stampa. Nello staff tecnico di Tabbiani ci sarà il suo vice già avuto a Fiorenzuola Michele Coppola. Dovrebbero essere confermati dalla scorsa stagione Emanuele Catania come collaboratore tecnico e Matteo Tomei come allenatore dei portieri. Conferma anche per Ivan Alfonso che sarà ancora il match-analyst, mentre è ancora da delineare il ruolo di Marco Biagianti e Michele Zeoli.

Dopo il 1 luglio prenderà piede il calciomercato, dove Tabbiani, Laneri e Grella discuteranno di una lunga lista di giocatori che rappresentano gli obiettivi del Catania in questa sessione. Si parla tanto dei possibili arrivi di Martinelli, Caturano e Patierno. Bisognerà capire anche chi tra i calciatori rossazzurri della scorsa stagione farà ancora parte del progetto tecnico. Da capitan Lodi (con molte squadre di D su di lui) fino ai giovanissimi Bethers (che piace al Catanzaro) e i talenti Vitale e Chiarella, che il Catania vorrebbe tenere.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica insieme all’ex giocatore del Catania dal 2009 al 2015 Ciro Capuano, con cui parleremo anche del suo passato in rossazzurro. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Federico Fasone (giornalista) e Simone Vicino (direttore di City Zone).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!