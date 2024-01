Catania, obiettivo continuità per risalire la classifica – “Hashtag Rossazzurri il Talk #19”

Il Catania oggi è tornato al lavoro al “Cibalino” in vista della delicata trasferta contro il Picerno, in programma sabato 20 alle ore 16.15. La gara è molto delicata perché è necessario fare quanti più punti per cercare di risalire una classifica ancora fin troppo deficitaria.

La vittoria per 4-0 contro il Brindisi aiuta sicuramente il morale della squadra di Lucarelli, dopo una sconfitta pesante come quella di Crotone. Il ritorno al gol di Di Carmine e le prime gemme in rossazzurro di Rocco Costantino e Marco Chiarella (primo gol tra i pro per l’ex Pescara), sono segnali importantissimi per proseguire al meglio la stagione.

Ma ora testa soltanto al Picerno di Emilio Longo, squadra già battuta due volte tra campionato e coppa, ma che ha messo sempre in difficoltà i rossazzurri. Del resto non sembra affatto casuale il secondo posto ottenuto dai lucani alle spalle di una super Juve Stabia.

Chiaramente testa anche al calciomercato, almeno fino al 1 febbraio. In arrivo in casa Catania ci potrebbe essere un super colpo: Stefano Sturaro. Come ha riportato Gianluca Di Marzio, il calciatore ha trovato l’accordo con la dirigenza etnea e adesso deve solo e soltanto liberarsi del suo attuale club. Occhio anche alle uscite, con sempre Marsura, Mazzotta, Livieri, Ladinetti e Rizzo in partenza. Potrebbe salutare (in prestito) anche Milos Bocic in direzione Lucchese.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e i giornalisti Daniele D’Alessandro (Quotidiano di Sicilia) e Flavio Fiore (Goal Sicilia).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!