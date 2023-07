Catania, otto giocatori riconfermati: il comunicato ufficiale

Adesso è ufficiale. Sono ben 8 i giocatori rossazzurri riconfermati per la stagione 2023/24. Tante le conferme e un’esclusione (almeno momentanea) a sorpresa. Nella rosa di nomi appaiono i nomi di Lorenzini, Somma, Rapisarda, Castellini, Sarao, Rizzo, De Luca e Giovinco. Di seguito il comunicato ufficiale.

Ufficiale: Rizzo, Sarao, Somma, Rapisarda, De Luca, Lorenzini, Castellini e Giovinco riconfermati

Prime ufficialità di mercato per il Catania F.C. La squadra rossazzurra ha ufficializzato ben 8 giocatori della scorsa stagione che hanno firmato il rinnovo con il club etneo. Di seguito il comunicato:

“Catania Football Club rende noto di aver esercitato il diritto di stipulare un contratto professionistico con otto calciatori già in rossazzurro nella scorsa stagione: Alessio Castellini, Giuseppe De Luca, Giuseppe Giovinco, Filippo Lorenzini, Francesco Rapisarda, Giuseppe Rizzo, Manuel Sarao e Michele Somma.”

Nella rosa dei giocatori ci sono tante riconferme ampiamente previste e anticipate come Lorenzini, Rapisarda, Rizzo e Sarao. La grande assenza, almeno momentanea, è quella di Marco Palermo che non appare in questo elenco di giocatori che hanno rinnovato. Assente anche Francesco Lodi, che la scorsa stagione da capitano è stato protagonista coi rossazzurri per la promozione in Lega Pro.

Quindi ora sono attesi i primi colpi di mercato che dovrebbe essere Michele Rocca. Attendiamo nelle prossime ora ma il Catania sta iniziando a prendere forma.