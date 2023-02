Consueta conferenza stampa pre-gara del Catania di Giovanni Ferraro. Domani alle 15.00 è atteso al Massimino il Paternò di Giovanni Campanella che necessita di punti per mantenere la categoria. Rossazzurri, invece, in cerca di un’altra vittoria per arrivare quanto più vicini ad un traguardo chiamato Lega Pro.

Catania, Ferraro: “La forza di questa squadra? Il gruppo”

Sarà un derby rossazzurro quello che andrà in scena al Massimino domani alle ore 15.00. Il Catania riceverà la visita del Paternò, a caccia di punti per salvarsi. La squadra di Ferraro non vuole smettere di vincere per cercare un’altra vittoria che la avvicinerebbe alla promozione in Serie C. “Il Paternò verrà qui a cercare di fare la partita – dice l’allenatore rossazzurro – per portare a casa qualche punto, è una squadra aggressiva guidata da un ottimo allenatore. Sarà un bel derby. Ci alleniamo tutta la settimana con grande intensità e cerchiamo sempre di dare il massimo. Noi dobbiamo dare il nostro meglio in queste ultime partite, nessun tipo di strategia: dobbiamo fare più punti possibili.”

Ferraro prosegue poi su rientri e sui miglioramenti della sua squadra: “Il vero miglioramento del Catania nasce da agosto, con il nuovo staff e i nuovi innesti. Ora abbiamo una grande sinergia dentro e fuori dal campo. Non vinciamo perchè ci chiamiamo Catania, il lavoro da inizio stagione ha fatto la differenza. Avere così tanta abnegazione non è facile. La vera forza del Catania è il gruppo: dispongo di una rosa molto ampia, tutti possibili titolari. In attacco abbiamo una scelta così ampia che ci permette di avere più soluzioni. Litteri? Troverà sicuramente il suo spazio da qui alla fine: nelle ultime settimane sta lavorando molto bene, così come tutto il reparto offensivo. Abbiamo molti giocatori esperti che aiutano quotidianamente i più giovani. I ragazzi ci mettono sempre grande impegno e professionalità, tutti noi abbiamo un grande senso di appartenenza per la società e la città di Catania.”

“Jefferson? In settimana è ritornato in gruppo ed è convocabile”

Nel finale della conferenza stampa pre-gara Giovanni Ferraro ha proseguito sui possibili innesti in vista del derby contro il Paternò e sulla condizione del suo Catania. “La sosta ci ha fatto bene? Abbiamo lavorato bene a livello mentale e fisico: nel girone di ritorno abbiamo aumentato i nostri ritmi e le otto vittorie di fila ne sono una conseguenza. Non è un singolo che ci fa vincere la partita, ma l’intero gruppo. Siamo un collettivo che lotta per un unico obiettivo: togliere oggi 4/5 giocatori per inserirne altri non fa differenza. Tutti sono indispensabili. La nostra arma principale è fare tanto possesso palla così da stancare gli avversari. I subentrati ci aiutano ad aumentare il ritmo perchè sono motivati a dimostrare il loro valore, ogni volta che vengono chiamati in causa. Jefferson è rientrato in gruppo e sarà a disposizione per un’eventuale convocazione.”