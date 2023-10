Catania, campagna abbonamenti chiusa a quota 13.985, Pelligra: “Risposta straordinaria dei tifosi rossazzurri”

Si chiude a quota 13.985 la Campagna Abbonamenti del Catania F.C. per la stagione 2023/24. Una cifra che inorgoglisce tutta la società rossazzurra compreso il Presidente Ross Pelligra, che tramite una nota della società ha espresso tutta la sua massima soddisfazione.

Pelligra: “Catania brilla e l’Italia del calcio commenta con ammirazione uno splendido esempio di partecipazione”

Il Catania chiude la sua Campagna Abbonamenti “Figli del VulCano” a quota 13.895. Una cifra importantissima di abbonati che piazza la squadra rossazzurra tra le più seguite d’Italia. Di fatto, le curve e la Tribuna A sono quasi sempre sold-out per ogni singola gara e i picchi di spettatori sono sempre tra i 16.000 e i 18.000.

A parlare di questo incredibile dato è il Presidente Ross Pelligra tramite una nota della società etnea: “È una risposta straordinaria. Per noi, sottolineare l’importanza degli abbonati e di tutti gli appassionati è un dovere e al contempo un sincero piacere; per merito dei tifosi rossazzurri, oggi, Catania brilla e l’Italia del calcio commenta con ammirazione uno splendido esempio di partecipazione. Vivere la festa del nostro stadio è meraviglioso, un irresistibile richiamo: non sono attualmente in Italia ma non posso perdermi la gara in programma domenica. Sarò al “Massimino” per ringraziarvi, cari tifosi, e per sostenere insieme a voi i ragazzi che indossano la nostra maglia“.