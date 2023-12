Catania, Pelligra: “Stiamo facendo delle valutazioni per il mercato”

Il Catania ha superato con merito i quarti di finale di Coppa Italia Serie C contro il Pescara. Adesso i rossazzurri il prossimo 24 gennaio e 28 febbraio affronteranno le semifinali di questa competizione che, in caso di vittoria, garantirebbe l’accesso alla Fase Nazionale dei playoff. Al termine della gara ha parlato anche il Presidente Ross Pelligra, presente in tribuna allo Stadio “Angelo Massimino”.

Pelligra: “Serie C un campionato difficile, sarò presente anche contro il Sorrento”

Contento e felice il Presidente del Catania Ross Pelligra, presente per la gara del suo club contro il Pescara. Al triplice fischio del direttore di gara il numero uno etneo ha parlato ai microfoni di Telecolor e di Chancebet.news sul match vinto dalla squadra di Lucarelli. “La nostra squadra è forte. – ribadisce Pelligra – Questi 3-4 mesi sono stati difficili perché la Serie C è un campionato non semplice“.

Poi l’imprenditore italo-australiano si sofferma sul calciomercato di gennaio e conferma che il Catania farà importanti operazioni. “Mercato? Sì, stiamo facendo delle valutazioni su cosa dobbiamo fare mentre che io sono qui a Catania.” Poi Pelligra chiosa: “Sarò presente anche per la gara interna contro il Sorrento“. Quindi parole importanti del numero uno rossazzurro che conferma ulteriormente l’intenzione del club di investire sulla squadra nel mercato di riparazione.