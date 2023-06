Catania, Pelligra: “Tabbiani? Crede nel nostro progetto. Possiamo crescere insieme”

Il Catania F.C. guarda dritto al futuro che con ogni probabilità lo vedrà sempre più protagonista. Il club rossazzurro, infatti, dopo l’ufficialità del nuovo allenatore, Luca Tabbiani, è pronto ad affrontare il calciomercato. Ai nostri microfoni ha parlato il presidente degli etnei Ross Pelligra, presente all’evento del “TaoBuk” di Taormina (ME) “Diamo un calcio alle diseguaglianze. Sport, libertà e inclusione“.

Pelligra: “Il Catania deve essere un club forte e con una precisa identità”

Identità sicula e programmazione volta al futuro. Queste sono le chiavi di volta del Catania di Ross Pelligra, appena tornato in Lega Pro e con la voglia di tornare protagonista nel calcio italiano. L’obiettivo di Pelligra è chiaro, vincere progettando un club per le future generazioni: “Miei cari tifosi del Catania, che apprezzo tantissimo, stiamo programmando la prossima stagione in Serie C che sarà diversa da quella appena trascorsa. Stiamo implementando un sacco di cose nuove che volevamo fare lo scorso anno e che non abbiamo avuto tempo dato che siamo qui da meno di un anno.”

Bisogna aspettare – dice il presidente del Catania – e vedrete che stiamo creando il club che ameremo e di cui saremo tutti entusiasti. Noi vogliamo migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno. Noi porteremo a Catania nuovi talenti di cui la nostra piazza ne sarà entusiasta. Ci sono tante nuove regole che stiamo portando in squadra e che renderà questo club molto più sostenibile per il futuro, anche oltre la mia persona. Non sto dicendo che io non ci sarò ma devo assicurarmi che il Catania possa stare in piedi da solo. Il club avrà riconoscimenti in tutto il mondo e la nostra idea è che lo sia per la nostra forza, la sua morale e l’identità che renderà felici molti catanesi.”

Pelligra commenta anche la scelta di Luca Tabbiani come nuovo allenatore rossazzurro: “Noi abbiamo scelto Luca Tabbiani per il suo talento e le sue convinzioni morali. Siamo in linea con le modalità del nostro club, abbiamo anche la stessa età (ride ndr). Quindi è eccitante perché possiamo crescere insieme ma la cosa più importante è che Tabbiani crede nel nostro progetto, oltre che a costruire un club per le prossime generazioni.”

