Dal 24 giugno 2022 a oggi: il bilancio del primo anno del Catania di Pelligra

Entusiasmo, risultati e rinascita. Se vogliamo trarre dei dati del primo anno di gestione di Ross Pelligra a Catania è tutto focalizzato in queste tre paroler. Un anno fa, il 24 giugno, il Comune di Catania ha scelto la manifestazione di interesse del gruppo italo-australiano per far rinascere il club rossazzurro. Un anno dopo il Catania è un club forte, ritornato dopo un solo anno di Serie D e sicuro protagonista anche in Lega Pro il prossimo anno.

Dal 24 giugno 2022 a oggi: la rinascita del Catania di Pelligra

Il Catania è ritornato. Oggi lo possiamo ribadire forte e chiaro. Il merito di tutto ciò ha un nome e cognome ben preciso: Ross Pelligra. L’imprenditore italo-australiano lo scorso 24 giugno 2022 è stato scelto dal Comune di Catania per far rinascere il club rossazzurro, fallito il 22 dicembre 2021 ed escluso dal campionato di Lega Pro il 9 aprile 2022. Dopo due mesi senza squadra Pelligra ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi, che hanno accolto festosamente il nuovo proprietario al Massimino il 27 giugno 2022.

Entusiasmo sì ma anche tanto tantissimo lavoro. Insieme a Vincenzo Grella, Giovanni Caniglia, Luca Carra e Antonello Laneri è stata costruita una vera e propria corazzata per giocare il campionato di Serie D. Una ripartenza non semplice visto le tempistiche strettissime e con la prima assoluta disputata il 21 agosto a San Cataldo in Coppa Italia (il Catania ha iniziato solo a inizio agosto e ha avuto un solo mese di preparazione). Meriti sportivi da attribuire anche a Giovanni Ferraro, il condottiero scelto dalla dirigenza per riportare la squadra rossazzurra nei professionisti. 88 punti in 34 partite è una risposta ben chiara dell’operato dell’allenatore che ha scritto un pezzo di storia del club siciliano.

Ma uno dei meriti più importanti è sicuramente quello di riportare i tifosi catanesi al Massimino. 11.427 abbonamenti e una media di spettatori a partita di 15.000 persone sono numeri da Serie A. Basti pensare che nel 2021/22 in Serie C il record stagionale è stato di quasi 10.000 presenze nel derby contro il Palermo. Una risposta importante e chiara del pubblico di Catania che ha tanta voglia di calcio e di vincere per tornare grandi.

Non è finita qui. Pelligra e il suo staff ha lavorato e investito moltissimo, come promesso, nel settore giovanile e in quello femminile. La squadra delle ragazze allenata da Massimiliano Borbone ha vinto il campionato ottenendo la promozione in Serie C, ritrovando quell’entusiasmo perso negli ultimi anni di vita del Calcio Catania evidenziando l’importanza anche del calcio femminile nella città etnea.

Il futuro del Catania F.C., tra mercato e una Serie C da affrontare da protagonisti

Il Catania adesso deve guardare al futuro, lasciandosi alle spalle la stagione di gloria di Serie D. La Lega Pro è un campionato molto più ostico per le tante pretendenti al primo posto come Benevento, Avellino, Crotone, Foggia e Pescara. Proprio per fare fronte a questo torneo la dirigenza rossazzurra si sta muovendo per cercare di allestire un organico competitivo per la Serie C.

A guidare la squadra per la stagione 2023/24 sarà Luca Tabbiani, che porterà con sé Michele Coppola come allenatore in seconda. Tabbiani verrà presentato nelle prime settimane di luglio, quando l’ex Fiorenzuola firmerà il contratto con il club rossazzurro. Decisioni importanti anche per il mercato in entrata, dove circolano fortemente i nomi di Martinelli, Patierno e Caturano, ma anche per quello in uscita. Bisogna capire chi ancora della rosa dello scorso anno può essere utile alla causa Catania. Toccherà al vicepresidente Grella e al Direttore Sportivo Antonello Laneri valutare questo aspetto particolare.