Catania, vittoria di gruppo e che vale la semifinale di Coppa Italia Serie C

Una vittoria che regala una bella boccata d’ossigeno per ambiente e squadra. Il Catania supera per 2-0 il Pescara con le reti di Castellini al 67′ e Zammarini al 90′. Un successo che qualifica di diritto i rossazzurri in semifinale di Coppa Italia Serie C dove affronterà una fra Lucchese, Rimini e Padova. Le gare saranno a doppio turno andata (24 gennaio) e ritorno (28 febbraio).

Una reazione da squadra del Catania di Lucarelli

Una reazione da squadra vera quella del Catania di Cristiano Lucarelli. Non era facile approcciarsi subito ad una gara così importante dopo la sconfitta nel derby contro il Messina. Un k.o. che ha dato modo all’allenatore rossazzurro di lavorare e preparare al meglio la partita contro il Pescara, un match non semplice per la caratura di un avversario terzo in classifica nel girone B di Serie C.

Abruzzesi, orfani in panchina di Zeman fermato da un’ischemia ma adesso in ottime condizioni, hanno giocato bene principalmente nel primo tempo ma nella ripresa sono nettamente calati. Il Catania nel conto delle occasioni ha meritato la vittoria con un risultato netto e pesante. Un successo che proietta la squadra di Ross Pelligra (presente al “Massimino”) in semifinale di Coppa Italia Serie C. Adesso si attendono i sorteggi per capire chi tra Lucchese, Padova e Rimini il prossimo 24 gennaio 2024 attenderà i rossazzurri.

Castellini, Chiarella e Bethers: la linea verde rossazzurra

Tre protagonisti nella vittoria del Catania contro il Pescara: Alessio Castellini, Marco Chiarella e Klavs Bethers. Il difensore classe 2002 sta confermando quanto visto lo scorso anno in Serie D. Dà sicurezza al reparto, c’è un grande impegno sempre proficuo e costante e poi è tatticamente duttile. Non è una sorpresa ma sicuramente può essere una delle risorse più importanti di questa squadra a lungo corso. I due gol in Coppa Italia Serie C contro Picerno e Pescara sono due gratificazioni per il grande lavoro di Alessio.

Tempo al tempo e anche Marco Chiarella si sta riprendendo il suo spazio. E’ stato un grande protagonista nel Catania di Ferraro nel girone I di Serie D. Ancora manca il gol ma le giocate e le sue solite “sgroppate” ci sono. Il palo colpito al 55′ grida vendetta ma è solo questione di tempo per l’ex Pescara. Su Bethers poco da dire se non tutto quello che si è già detto nelle scorse settimane. Sta diventando sempre più numero uno della porta rossazzurra, anche lui come Castellini sta confermando le ottime aspettative sul portiere classe 2003.

Adesso Sorrento e Benevento per chiudere il 2023

Il Catania di Lucarelli tornerà in campo il prossimo lunedì 18 alle ore 20.45 sempre al “Massimino” contro il Sorrento di Vincenzo Maiuri. Una sfida che si è già disputata la scorsa stagione in Poule Scudetto Serie D terminata 2-0 per i rossoneri. Lo scenario è cambiato, i valori di rosa sono cambiati e gli obiettivi delle due squadre sono diversi. Fare punti in casa per i rossazzurri è vitale per risalire in classifica.

Sabato 23 dicembre alle 18.30 il Catania chiuderà il suo 2023 contro il Benevento al “Vigorito”. Una trasferta difficile ma è il primo big match per Lucarelli. Vincere in Campania darebbe grande consapevolezza dei propri mezzi, magari sfruttando il momento non positivo della squadra di Andreoletti.