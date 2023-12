Coppa Italia Serie C, Catania-Pescara 2-0: rossazzurri in semifinale!

Il Catania di Cristiano Lucarelli supera i quarti di finale della Coppa Italia Serie C e vola in semifinale. Il Pescara cade al “Massimino” per 2-0 con le reti di Castellini al 67′ e Zammarini al 90′. Adesso toccherà al sorteggio stabilire l’avversaria dei rossazzurri in questa competizione.

Castellini l’uomo di Coppa che fa volare il Catania

Due gol in Coppa Italia Serie C per Alessio Castellini, che al 67′ ha sbloccato un incontro sofferto e difficile per il Catania di Lucarelli. Un 2-0 meritato per la capacità di resistere agli attacchi degli avversari che spesso hanno impensierito la porta difesa da Klavs Bethers. Infatti al 24′ Accornero coglie una traversa che manda a pochi centimetri dal vantaggio il Pescara di Bucaro.

Nella ripresa il gol di Castellini manda avanti i padroni di casa dopo un lasso di tempo di gara molto sofferta per gli etnei. Dopo il vantaggio la squadra di Lucarelli prende sempre più coraggio e grinta e al 90′ chiude l’incontro. Zenellato, entrato all’80’ al posto di Chiricò, serve l’ex Pordenone Roberto Zammarini che con il destro manda il pallonealle spalle di Plizzari. 2-0 e Catania in semifinale di Coppa Italia Serie C.

Catania-Pescara 2-0: il tabellino

CATANIA (4-2-3-1): Bethers; Rapisarda (dal 91′ Maffei), Lorenzini, Curado, Castellini; Zammarini, Quaini; Chiricò (dal 80′ Zanellato), Rocca (dal 91′ Deli), Chiarella (dal 68′ Marsura); Bocic (dal 68′ Dubickas). A disposizione: Livieri, Albertoni, Mazzotta, Privitera, Popovic. Allenatore: Cristiano Lucarelli

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani, Di Pasquale, Pellacani, Milani (dal 46′ Pierno); Dagasso, Aloi (dal 60′ Squizzato), Tunjov (dal 77′ De Marco); Merola (dal 72′ Cangiano), Cuppone (dal 60′ Tommasini), Accornero. A disposizione: Ciocci, Barretta, Staver, Mesik, Moruzzi, Mora, Manu, Masala, Vergani. Allenatore: Giovanni Bucaro

ARBITRO: Il sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena

ASSISTENTI: Il sig. Alessandro Antonio Boggiani della sezione di Monza e il sig. Davide Merciari della sezione di Rimini

QUARTO UOMO: Il sig. Giuseppe Lipari della sezione di Locri

AMMONITI: 32′ Accornero (PES), 51′ Cuppone (PES) e Lorenzini (CAT)

ESPULSI:

RETI: 67′ Castellini (CAT), 90′ Zammarini (CAT)