Catania, Lucarelli: “Questo gruppo ha fatto qualcosa di importante”

Ha parlato al termine della vittoria contro il Pescara l’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli. L’allenatore ex Ternana e Livorno si è soffermato particolarmente sul momento della sua squadra che ha ottenuto la qualificazione in semifinale di Coppa Italia Serie C. Di seguito le sue parole.

Lucarelli: “A Messina abbiamo perso per colpa nostra”

Una vittoria che serviva per ambiente e squadra. Il Catania di Lucarelli batte il Pescara per 2-0 e si qualifica in semifinale di Coppa Italia Serie C. “Abbiamo sofferto – dice l’allenatore rossazzurro – ma il Pescara fondamentalmente ha avuto poche occasioni. Numericamente non siamo tanti perché abbiamo tanti infortunati. Questo non agevola la freschezza atletica, per questo ringrazio pubblicamente i ragazzi perché abbiamo fatto 5 ottime gare. Anche a Messina abbiamo giocato bene nel secondo tempo, poi il risultato rende tutto vano. Il nostro ambiente è molto di pancia e spesso non riesce a gestire le sconfitte. Nonostante tutto, abbiamo dato ottime risposte. Il Catania ha sofferto solo a Messina nel secondo tempo e solo per colpa unicamente nostra. A noi ci fa bene leggere che ci sarebbe voluto il pallottoliere. La scelte in porta? Ho visto Bethers più pronto e forse gode più del consenso della piazza, magari quando gli arriva la palla non gli arrivano delle voci. Di solito tutte le scelte che faccio le pondero e non mi drogo.”

“Questo è un momento particolare, servono critiche costruttive e non distruttive”

Poi l’allenatore del Catania prosegue sul momento dei suoi ragazzi e sulla vittoria degli etnei contro la squadra di Bucaro: “Il Pescara difende molto alto. Abbiamo pensato di giocare senza punti di riferimento davanti ma continuiamo a sbagliare troppe volte la prima palla in uscita. Sbagliamo il primo passaggio. Questa era un’idea legata a questa partita. Noi cerchiamo di fare il massimo. Dispiace solo per i ragazzi che non sono abituati forse a delle critiche, io li difendo. È un momento particolare, non servono critiche offensive ma costruttive. Questo gruppo ha fatto qualcosa di importante. Curado e Lorenzini? Si completano. Ma tutte le str….e che leggo sul turnover non funzionano con me, io voglio far giocare con tutti. Io ho vinto una partita cambiando 10 giocatori a Terni e abbiamo vinto a Potenza in infrasettimanale dominando le partite. Se pensiamo che Dubickas deve andare via, che Marsura deve andare via, che Chiricò è stanco. O si crede su quello che faccio io o posso andare tranquillamente via. Siamo questi fino a Benevento, recupero De Luca per il Sorrento perché rientra dalla squalifica e forse Bouah a Benevento.”

Nel finale di conferenza Lucarelli parla anche del nuovo ingresso nello staff di Michele Zeoli. Inoltre l’allenatore si sofferma sui prossimi impegni di campionato: “Zeoli? Può aiutarci di più perché ci serviva la sua passione e il suo attaccamento per il Catania. È un valore aggiunto in più, è un amico dei calciatori. Col Sorrento? Copia e incolla della gara di Francavilla. Serve un’altra grande prestazione. Non sarà facile, dobbiamo stringere i denti”.