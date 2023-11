Coppa Italia Serie C: Catania-Picerno 3-2: i rossazzurri superano il turno

Il Catania di Michele Zeoli passa senza poca fatica il secondo turno di Coppa Italia Serie C contro il Picerno di Emilio Longo. Una gara ricca di emozioni e che termina 3-2 con le reti di Castellini al 8′ e l’autorete di Diop al 19′. I lucani nella ripresa rimontano lo svantaggio con Ciko al 53′ e Ceccarelli al 61′. Al 80′ la risolve la rete di Francesco Deli su assist di Zammarini.

Catania double face: bello nel primo tempo e ancora da rivedere nel secondo

Un Catania bello e frizzante nei primi 45 minuti di gioco, grintoso come voleva chiaramente Michele Zeoli. I rossazzurri vanno subito in vantaggio al 8′ con Alessio Castellini, che trova il suo primo gol con la maglia etnea. Al 19′ arriva anche il 2-0 con una sfortunata autore di Diop che ribatte un penalty sbagliato di Deli.

Nella ripresa un grande Picerno riprende il Catania prima con Ciko al 53′ e poi con Ceccarelli (ex di giornata) che segna al 61′ la rete del definitivo 2-2. Al 80′ la risolve uno scambio vincente tra Zammarini e Francesco Deli, con l’ultimo che di destro infila Merelli che non può nulla. I rossazzurri vincono per 3-2 e superano il turno di Coppa Italia Serie C, dove affronteranno il Crotone il prossimo 29 novembre.

Catania-Picerno 3-2: tabellino e pagelle

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Bouah 6,5, Castellini 7, Curado 6,5, Maffei 6,5; Rizzo 7, Zanellato 6, Deli 7,5; Chiarella 6 (dal 65′ Rapisarda 6), Dubickas 6 (dal 65′ Sarao 6,5), De Luca 6,5 (dal 65′ Marsura 5). A disposizione: Albertoni, Quaini, Lorenzini, Mazzotta, Zammarini, Ladinetti, Privitera. Allenatore: Michele Zeoli 7

PICERNO (4-2-3-1): Merelli 6; Novella 6 (dal 60′ De Cristofaro 5,5), Garcia 5,5, Biasiol 5,5, Guerra 5; Pitarresi 6, Ciko 6,5 (dal 91′ Gallo s.v.); Ceccarelli 7, Santarcangelo 5,5 (dal 60′ Murano 6,5), Graziani 5,5 (dal 60′ Esposito 5,5), Diop 6 (dal 60′ Vitali 6). A disposizione: Summa, Esposito, Savarese, Gilli, De Ciancio. Allenatore: Emilio Longo 5,5

ARBITRO: Il sig. Giuseppe Rispoli della sezione di Locri

ASSISTENTI: Il sig. Rodolfo Spataro della sezione di Rossano e il sig. Michele Rispoli della sezione di Locri

QUARTO UOMO: Il sig. Gabriele Zangara della sezione di Catanzaro

AMMONITI: 6′ Biasiol (PIC)

ESPULSI:

RETI: 8′ Castellini (CAT), 19′ aut. Diop (CAT), 53′ Ciko (PIC), 61′ Ceccarelli (CAT), 80′ Deli (CAT)