Verso Catania-Picerno: le probabili formazioni

Domenica sera alle ore 20.45 allo “Stadio Massimino” ci sarà Catania-Picerno, match valido per la terza giornata di campionato del girone C di Serie C. I rossazzurri sono in cerca della prima vittoria stagionale dopo la sconfitta interna contro il Crotone alla prima. La squadra di Emilio Longo, invece, è ancora imbattuta dopo due partite.

La probabile formazione del Catania: Castellini a destra al posto di Rapisarda e possibile esordio per Silvestri?

Il Catania è pronto a sfidare domenica sera il Picerno di Emilio Longo al Massimino. La squadra di Tabbiani vuole ottenere la prima vittoria in campionato, dopo l’esordio con sconfitta contro il Crotone. La formazione titolare dovrebbe essere verosimilmente quasi la stessa di quella vista alla prima giornata ma con due eccezioni.

In porta ci sarà ancora Alessandro Livieri, con Bethers rientrante dall’esperienza in Nazionale U21 con la Lettonia. In difesa è certa l’assenza di Francesco Rapisarda, out per infortunio e che ne avrà ancora per un bel po’ di settimane prima del suo rientro. A destra Castellini e Bouah si contenderanno il posto, ma con il numero 27 rossazzurro in vantaggio rispetto all’ex Reggina. Al centro della difesa è ancora squalificato Filippo Lorenzini e inoltre bisogna valutare le condizioni di Quaini. Proprio per questo motivo insieme a Curado al centro della difesa potrebbe esserci l’esordio di Tommaso Silvestri. A sinistra è confermato, invece, Antonio Mazzotta.

A centrocampo Tabbiani avrà a disposizione quasi tutti i giocatori di reparto. Fatta eccezione per Marco Palermo (che è in uscita come confermato dal DS Laneri), ci potrebbe essere spazio anche per il neoacquisto Francesco Deli. Nell’undici titolare con molta probabilità (anche in ottica della partita di giovedì contro il Monopoli), ci sarà nella mediana capitan Rizzo con Zammarini e Rocca a completare il reparto.

In avanti c’è molta abbondanza nonostante qualche stop. Infatti, Popovic è out per infortunio ed è in dubbio per il match anche Edgaras Dubickas. In campo con molta probabilità ci sarà lo stesso tridente schierato contro il Crotone, ovvero Marsura-Sarao-Chiricò e con Di Carmine e Bocic pronti a subentrare a partita in corso.

Le probabili formazioni di Catania-Picerno

CATANIA (4-3-3): Livieri; Castellini, Curado, Silvestri, Mazzotta; Rizzo, Rocca, Zammarini; Marsura, Sarao, Chiricò. Allenatore: Luca Tabbiani

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pigliai, Gilli, Garcia, Guerra; Gallo, Graziani; De Ciancio, Albadoro, Ceccarelli; Murano. Allenatore: Emilio Longo